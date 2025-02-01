美麗華領隊上海車禍亡｜工會：死者為資深業界　多以自由身份帶隊

上海浦東機場附近昨日（1月31日）發生致命車禍，美麗華旅遊一名男領隊身亡，其餘團友昨晚起已陸續返回香港。香港旅遊業僱員總會理事長林志挺表示，死者曾加入過工會，據資料顯示，其年約50至60歲，持有領隊及導遊牌，屬資深業界人士，平時會以自由身份幫助旅行社帶隊，或接待本地團。他稱工會有為會員買20萬元平安保險，目前正核實死者是否在籍。



圖為上海浦東機場。（人民日報）

死者年約50至60歲 在業界工作多年

香港旅遊業僱員總會理事長林志挺表示，意外中不幸去世的領隊，曾加入工會，現時正核實是否仍在籍，因工會有為會員購買20萬元平安保險。

他指據工會資料，死者年約50至60歲，有領隊及導遊牌照，屬於在業界工作多年的資深人士，平時會以自由身份幫旅行社帶隊，或接待來港的本地團等。

香港旅遊業僱員總會理事長林志挺。（資料圖片/黎婉婷攝）

回應緊急情況 料內地部門可批出一次性回鄉證

林又說，暫未聯繫到家屬，但家屬若有回鄉證過期未能返內地，在特殊情況下，內地部門可因應緊急事件批出一次性回鄉證，形容過程很容易，尤其家屬回鄉證只是過期而非從未申領，故相信不會是技術難題。

涉事的美麗華旅遊一團於1月26日出發，為華東6天旅行團，該團於昨天回港前往機場途中發生交通意外，全團客人共16人連當地導遊及司機未有受傷，領隊意外身亡。旅行團客已按原定航班昨晚返港。