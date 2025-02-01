黃茅洲增建臨時地震站設施　曾錄港有感地震、西藏地震波形數據

測量地震絕非容易，天文台前日（1月30日）發表網誌，稱去年12月在香港黃茅洲完成臨時地震站基礎設施的建設。網誌稱，地震站所收集的數據是否持續可用仍然有待分析，令人鼓舞的是地震站錄得香港的有感地震，以及於2025年1月7日西藏大地震的波形數據，顯示黃茅洲在測量地震方面有一定的潛在價值。



天文台：人類活動造成振動 難覓場地建地震站

天文台發表網誌，稱測量地震需從地殼內眾多振動中抽取地震訊號，需要精確可靠的儀器、良好的網絡覆蓋和寧靜又可用的場地。雖然概念簡單，但實際建設與操作卻並非容易，舉例稱難以尋找寧靜又可用的場地，尤其是在人口密集的城市及其周邊，各色各樣的人類活動都會造成振動，即使遠離人煙的孤島也會因風浪衝擊而錄得噪聲，孤島上亦往往欠缺基礎設施。

在地震監測方面，香港以南正正是缺乏地震數據的汪洋大海，要設置可靠的地震站是一項具挑戰性的工作。

黃茅洲臨時地震站探測到2025年1月7日的西藏大地震的地震波形，在時間序列中以藍色箭頭顯示P波到達地震儀的協調世界時間（香港時間 = 協調世界時 + 8小時）。（天文台網誌）

去年月底黃茅洲建成地震站基礎設施

天文台與廣東省地震局經多次商討後，認為值得在珠江三角洲以南的黃茅洲氣象站內設置地震儀，共同進行實驗性測量，評估黃茅洲是否適合作為長久持續的地震監測點。

適逢2024年黃茅洲氣象站的檢查和維修安排於12月12日，天文台地震站建設工作組決定登島，提前3個多月籌備，預先製作及測試需要的臨時地震站模組，於登島當天，經過數小時緊湊的工作，終於完成黃茅洲臨時地震站基礎設施的建設。

地震站錄香港有感地震

網誌稱，地震站在有限度的太陽能電力供應下無間斷地收集地震波形數據，未來還有不少的改善工作，地震站所收集的數據是否持續可用仍然有待分析，令人鼓舞的是地震站錄得香港的有感地震，以及於2025年1月7日西藏大地震的波形數據，顯示黃茅洲在測量地震方面有一定的潛在價值。