環團：賀歲盃75分鐘內派發逾萬即棄餐具　倡建重用杯借還系統

賀歲盃於上周六（年初四，1日）在香港大球場舉行。綠色和平今（3日）發表調查結果，推算2萬人入場的賀歲盃，場館內於75分鐘已派發超過1萬2千件即棄餐具及容器。



綠色和平參考是次調查結果，估計啟德主場館若一年舉辦40場體育活動，每場入場人數為5萬人，在100%入座率下，一年恐派發逾121萬件即棄餐具，機構建議政府撥款1千萬元，支援啟德體育園建立重用杯借還系統。



綠色和平今（3日）發表調查結果，推算2萬人入場的賀歲盃，場館內於75分鐘已派發超過1萬2千件即棄餐具及容器。（董素琛攝）

綠色和平推算 啟德主場館一年可派逾121萬件即棄餐具

賀歲盃於上周六（年初四，1日）在香港大球場舉行，綠色和平當日派10名義工到現場，在16間有營業的小食店中，隨機抽取5間作調查樣本。在75分鐘的統計時間內，發現5間小食店派發的即棄餐具總數為3804件，推算16間當日營業的小食店共派發超過1萬2千件即棄餐具及容器。

綠色和平指，大球場可容納的人數高達4萬人，與啟德主場館相約。若以是次調查結果作參考，啟德主場館一年舉辦40場體育活動，每場入場人數為5萬人；在100%入座率下，一年恐派發逾121萬件即棄餐具。

譚穎琳認為，環保開支佔政府現時的總開支比例較其他國家少，不應再作削減。（董素琛攝）

現時坊間已有3至4間機構提供重用杯借還服務，每隻重用杯成本價約為10元。（董素琛攝）

倡撥款1千萬建立重用杯借還系統

現時啟德體育園禁止自備水樽，市民只可使用場內即棄容器飲水，造成浪費。綠色和平建議，政府撥款1千萬支援啟德體育園建立低成本、高效益的重用杯借還系統。

綠色和平項目主任譚穎琳說，現時坊間已有3至4間機構提供重用杯借還服務，每隻重用杯成本價約為10元，相信香港有能力建立相關系統。她又以2019年在香港大球場舉辦的七人欖球賽為例，指香港已有在大型活動提供重用杯借還服務的經驗。

現時世界各地的大型活動場館均有提供重用杯借還服務的事例。譚穎琳續說，啟德體育園作為香港的旗艦場所，在重用杯應用方面絕對不應較其他國際場所落後。

冀政府勿削環保開支 稱目前投放開支比例較較其他國家少

財政預算案將於本年底公布，香港或連續3年錄得逾千億元或近千億元財政赤字。被問及撥款的可能性，譚穎琳認為，環保開支佔政府現時總開支的比例較其他國家少，不應再作削減，「而我哋做嘅應該做返好嘅調配，乜嘢嘅資源、方式先係可以真正源頭減廢，應該落多啲錢去個地方」。