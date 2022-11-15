綠色和平重用杯借還計劃首階段省641即棄杯　推廣至36咖啡店

不少本港市民日常都有購買咖啡習慣，產生大量廢棄杯垃圾。環保團體綠色和平今年7月與初創公司合作，在上環6間咖啡店試行首階段數碼化「重用杯借還系統」，至今共錄得641次借還。經過諮詢業界及顧客意見後，綠色和平14日推展計劃至第二階段，邀請36間咖啡店參與，並推出5元折扣優惠，鼓勵市民透過應用程式借用重用杯。



綠色和平項目主任譚穎琳表示，難以預測第二階段的減廢成果，但相信會因應咖啡店數量而翻倍。首階段經驗反映，推廣重用餐具借還計劃應多同業界溝通了解其需求，有利於設計便於推廣的替代品，還建議政府制定減廢具體目標及時間表。



首階段省641即棄杯 準時歸還率98%

綠色和平今年7月在上環6間咖啡店試行首階段數碼化「重用杯借還系統」，譚穎琳指出，首階段錄得641次借還，即節省相應數量的即棄杯，準時歸還率達98%，破損率為零。

譚穎琳指出，重用杯借還計劃首階段錄得641次借還，即節省相應數量的即棄杯。（劉夢婷攝）

第二階段咖啡店數目擴至36間 主要在港島

譚穎琳表示，第二階段的計劃已啟用，並拓展至36間咖啡店，主要集中在港島，其中包括sensory ZERO及18 grams分佈在沙田、觀塘及油尖旺等地的12間分店。

sensory ZERO及18 grams總經理李嘉茵指，曾投放大量資源尋找環保用品，例如可食用大米飲管、環保自備杯等，但由於環保材料會日漸分解、且成本更高，難以推廣。李嘉茵舉例，普通飲管成本不到一毫子一枝，而可食用大米飲管成本為五六毫子左右。

參加數碼化「重用杯借還系統」的36間咖啡店。（綠色和平圖片)

譚穎琳還表示，綠色和平綜合業界及用戶意見，在第二階段改善手機應用程式，可方便一個賬戶同時借用多個重用杯；重用杯上粘貼獨有二維碼，可直接掃描借還，更加流暢。

綠色和平綜合業界及用戶意見，在第二階段改善手機應用程式，可方便一個賬戶同時借用多個重用杯；重用杯上粘貼獨有二維碼，可直接掃描借還，更加流暢。（劉夢婷攝）

Starbucks在日韓實現借還 惟香港未實現

譚穎琳對比台灣、日本及韓國重用杯試行計劃，認為香港亦應探索出適合本地的計劃在全港推行。她留意到Starbucks在日本及韓國都採用借還重用杯，便在今年第一季電郵詢問香港Starbucks是否願意試行，對方以公司的可持續發展報告回覆。

12.14前借重用杯買無酒精飲料可獲每杯5元優惠

綠色和平在第二階段首個月推出「畀個五嚟Give Me Five|畀個五你 Gift You$5」優惠，即日起市民到參與計劃的指定咖啡店，透過ch00ze手機應用程式借重用杯購買外賣無酒精飲料，便可獲得每杯5元折扣優惠，活動下個月14日結束。