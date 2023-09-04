核污水｜綠色和平質疑淨化技術　專家：避免吃海鮮「2個部位」

日本8月24日開始排放福島第一核電廠的含氚污水入海，引發周邊國家漁民的強烈反彈。國際環保組織「綠色和平（Greenpeace）」質疑長達30年的排海計劃，日本處理核污水的技術仍有失敗之處，且輻射風險還未得到充分評估，恐怕讓海洋面臨長達數十年的放射性污染。另一方面，專家表示，如果大眾還是想要吃海鮮，最好避免食用魚骨、魚頭，因為像鍶-90這類的放射性物質，比較容易堆積在骨骼中。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

「綠色和平」組織表示，截至今年6月，福島核電廠的放射性廢水約有134萬噸，但是東電的「ALPS」系統（多核種除去處理系統）存在缺陷，其中約70%的水需要再次進行處理。排海計劃中會釋放碳-14、鍶-90和碘-129等放射性物質，對生物會造成的影響被忽視。

日本的含氚廢水排海計劃讓各國民眾開始對海鮮產生疑慮，韓國漁民怒不可遏上街抗議，就連日本自家的漁民都不挺。日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅為了鼓勵民眾消費海產，內閣人員也身體力行吃起海鮮大餐，但由於中國大陸、香港皆宣佈暫停進口日本全國或部分區域的水產品，對於日本經濟仍然可能造成不小打擊。

日本政府決定排放福島核污水後，引來各界反應：（按圖了解）

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《衛報》報道，東電證實，2022年5月至2023年5月，曾在福島核電廠附近的港口發現44條銫含量超過每公斤100貝克的魚。其中有一條黑石斑魚，每公斤含有18000貝克的銫-137，是每公斤100貝克法定標準的180倍。其他具有特別高濃度放射性的樣本，是一條每公斤1700貝克的鰻魚，以及每公斤1200貝克的鱒魚，均超標十數倍。

那麼，到底能不能安心吃海鮮？《紐約時報》報道，根據聯合國和監督機構報告指出，核電廠附近以外的海產，受到的污染將「遠低於任何公眾健康擔憂」。獨立科學家也表示，日本的決定在技術上是合理的，且世界各地都有類似的排放計劃，沒有發生事故，與海洋中現階段已經存在的輻射相比，額外的輻射是微不足道的。

但民眾對海鮮的信心，一時半刻之間恐怕難挽回。一般來說，能夠進口到台灣的日本海產經過檢測，應符合安全標準，但清華大學原子工程與科學研究所榮譽教授董傳中接受《遠見ON AIR》訪問時表示，如果可以選擇的話，建議半年內至少先避開福島的漁獲，並避免食用魚骨、魚頭等，因為鍶-90這類型的放射性物質，比較容易累積在骨骼中。

綠色和平東亞分部資深核能專家伯尼（Shaun Burnie）強調，現今的海洋環境已經承受了巨大的壓力，但日本政府卻選擇錯誤的解決方式，讓海洋面臨長達數十年的放射性污染。他指出，儲存槽正是現在需要的方法，而且日本政府自己承認，在福島第一核電廠就有足夠的蓄水空間，「要核能電廠完全除役，就得排放廢水，這完全是個迷思。」

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