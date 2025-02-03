教師釘牌｜去年71宗近3年最多　教育局：部份涉師生戀及不當接觸

教育局去年一共將71名教師「釘牌」，即取消教育註冊，比2023年47名大增近6成，為近三年最多。局方指，除了涉及干犯盜竊、虐兒、詐騙相關等罪行，亦包括與學生有超越師生關係的交往、以及不恰當的身體接觸等。



教育局指絕大部份個案的涉事教師已離開教學行列，而若涉及嚴重違法行為或違反專業操守，會杜絕其重返學校的機會。



教育局由2021/22學年開始為所有註冊教師每三年進行一次刑事紀錄查核。（資料圖片）

教育局每3年進行刑事紀錄查核 對師德失範「零容忍」

教育局向立法會呈交文件，將於周五（7日）討論。教育局表示，為了進一步加強教師註冊的把關工作，由2021/22學年開始為所有註冊教師每三年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞的情況。局方於2021年12月就所有註冊教師（約16萬人）的資料進行刑事紀錄查核，有關跟進工作已大致完成。

局方稱，教師涉嫌違反專業操守的個案，會按照既定機制嚴肅處理，並會按事件的性質及嚴重程度，向有關教師發出譴責信、警告信或勸喻信；對於嚴重的個案，教育局會考慮根據《教育條例》取消其教師註冊資格，嚴格落實師德失範「零容忍」。

過去3年教育局就教師違反專業操守而採取的跟進行動。（教育局呈交立法會文件）

被釘牌教師涉盜竊、虐兒、詐騙相關等罪行 以及違反專業操守

文件提及，2024年一共71名教師被取消註冊，比2023年大增近6成。2022年有21名教師被「釘牌」，2023年則有47名，個案明顯上升。教育局表示，去年被取消註冊的個案，除了干犯盜竊、虐兒、詐騙相關等罪行，亦包括涉及嚴重違反專業操守的個案，主要為與學生有超越師生關係的交往、與學生有不恰當的身體接觸等。

至於譴責信和書面警告，過去3年亦按年大幅上升。2024年教育局向註冊教育發出38宗譴責信，為2023年13宗的近兩倍；2024年書面警告有149宗，2022和2023年分別有43宗和69宗，多出逾倍。此外，去年書面勸喻有21宗，較2023年增加8宗。

教育局：杜絕涉嚴重個案教師重返學校

教育局指在2023及2024年採取行動的個案明顯增加，主要是由於每三年為所有註冊教師進行刑事紀錄查核所發現的個案。雖然絕大部份個案的涉事教師已離開教學行列，但是若其涉及嚴重的違法行為或違反專業操守，為保障學童的福祉，都會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。

教育局表示，已於去年12月展開新一輪的刑事紀錄查核工作，如發現漏報或隱瞞個案，會立即作出跟進，包括向法庭索取相關文件，了解個案詳情，並依據《教育條例》嚴肅處理。

晉升教師須赴內地學習團以符合要求 兩年逾7000教師參加

教育局近年加強教師對《香港國安法》認識的培訓，2020/21學年起設定培訓框架及要求，其中核心培訓亦包括《憲法》、《基本法》及《香港國安法》相關內容。局方稱，截至去年12月底，已為新入職教師舉辦了44場「教師專業身份」工作坊，約6,200名教師參加，另外為擬晉升教師舉辦了36場「專業操守、價值觀」工作坊，約8,900名教師參與。

自2023/24學年，所有獲實任晉升更高職級的公營學校教師，須於晉升首兩年內，完成由教育局舉辦的「晉升教師內地學習團」，以符合晉升培訓要求。教育局表示，2023年4月至去年12月，分別在大灣區、北京、上海、武漢、長沙、杭州和南京舉辦47個為期3至4天的新入職教師內地學習團，共約5,750名教師參加。另外2023年10月至去年12月，分別在北京、上海、南京、杭州、廣州及珠海舉辦21個為期4天的晉升教師內地學習團，共約2,080名教師參加。