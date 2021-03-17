國安教育｜新入職教師培訓推內地學習團　教局：親身認識國家成就

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-17 15:24

教育局上月初公布國家安全教育課程框架，教育局局長楊潤雄今日書面回覆議員質詢時指，當局本學年起，加強教師對「一國兩制」、國家安全及國家發展的認識，透露新入職教師及擬晉升教師的核心培訓，包括內地學習團，讓教師透過親身體驗，認識內地教育發展及國家的成就，相關培訓於去年11月陸續推出，又指如有機會，會考慮邀請內地專家學者，為教師講解憲法或國家安全。

教育局局長楊潤雄書面回覆議員質詢時指，透露新入職教師及擬晉升教師的核心培訓，包括內地學習團，讓教師透過親身體驗，認識內地教育發展及國家的成就。（資料圖片）

教師國安教育培訓 教育局考慮請內地專家學者分享

教育局本學年起，為新入職及在職教師提供價值觀及專業操守核心培訓。教育局局長楊潤雄書面回覆立法會議員張國鈞提問時指，核心培訓包括關於《憲法》、《基本法》和國家安全教育的內容，以加強教師對「一國兩制」、國家安全及國家發展的認識。



楊潤雄又透露，新入職教師及擬晉升教師的核心培訓，包括內地學習團，讓教師透過親身體驗，「認識內地教育發展及國家的成就，從而幫助他們啟迪學生思考香港在國家發展的機遇和可作出的貢獻。」相關培訓於去年11月陸續推出。

楊潤雄續指，教育局正加強與師資培訓院校的聯繫，在準教師的職前培訓涵蓋《憲法》、《基本法》和國家安全教育的相關內容，又指如有機會，會考慮邀請內地專家學者為教師講解憲法或國家安全。