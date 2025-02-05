C朗博物館｜VIP套票今晚開賣　内地旅遊網率先借勢推訪港酒店住宿

C朗拿度博物館（CR7®生活博物館）將於今年7月在K11 MUSEA開幕，展期一年，將於今晚7點開始售賣VIP套票。K11昨（4日）表示今次是該展館首次落戶亞洲，預計可以吸引1,200萬訪客。記者發現，相關門票尚未開賣，已有内地旅遊網站看準商機，率先借C朗拿度博物館的活動頁面，乘勢出售香港酒店住宿等旅遊產品。



內地旅遊網站截圖

借C朗之名宣傳 推銷香港酒店住宿

「CR7®生活博物館」將於7月7日K11 MUSEA 6樓開幕，展示C朗職業生涯，並運用不同科技，令訪客沉浸式體驗C朗的生活及成就。有內地旅遊網站看準C朗熱潮帶來的商機，借活動推售香港旅遊產品。

該網站透過C朗拿度博物館的頁面作宣傳，介紹了開放時間及入場注意事項等，亦有顯示門票價錢為人民幣168元起等，但未有售票連結，反而是實際推銷尖沙咀區內、K11附近的酒店預訂資訊，包括香港朗廷酒店及香港港威酒店等，皆可透過該網站預訂相關服務。另外，亦可連結至訂購香港旅遊的其他產品，例如香港景點及主題樂園的門票。

其實C朗在内地人氣極高，據了解，有內地旅行社知悉C朗博物館將在香港開幕，亦即時借助C朗之名，組團到香港深浸式追星來吸金。K11預計是次展覽將吸引1,200萬名訪客，可大幅帶動K11 MUSEA的人流及銷售。