C朗博物館｜崔定邦：內地旅遊業界料可吸引內地客　帶動組團訪港

K11 MUSEA昨日宣布今年7月舉辦C朗拿度（Cristiano Ronaldo）個人展覽「CR7®生活博物館」，展期一年，聲稱會以「尖端科技」、「嶄新且沉浸式的體驗」，展示C朗職業生涯。旅遊業促進會總幹事崔定邦今日（5日）在電台節目指，內地旅遊業界認為，展館對內地旅客有一定吸引力，對組團等反應正面。



旅遊業促進會總幹事崔定邦指，內地旅遊業界認為，C朗博物館對內地旅客有一定吸引力，反應正面。（資料圖片／梁鵬威攝）

旅遊業促進會總幹事崔定邦今（5日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，昨日C朗博物館的消息公布後，他隨即與內地旅遊社了解，有否機會為C朗博物館製作旅行團等產品，對方指C朗在內地頗受歡迎，認為若組團會有內地旅客報名。

崔定邦又分析，內地旅客不需要出遠門，只要來港就可以參觀C朗展覽，加上沉浸式體驗近年大受歡迎，又認為成人180元的票價並不貴，相信博物館對內地旅客有一定吸引力。

K11 MUSEA昨稱，主辦方料將吸引1,200萬名訪客。以此推算，即日均32,817入場人次、每小時超過2,700人次。崔定邦認為，單計博物館場地，不可能消化這個人流，估計商場其餘地方，會有打卡位等，相信K11會按往常其他同類活動做法，計算商場、商場周邊的人流。

崔定邦又認為，留意到暫時相關門票只在本地售票平台有售，認為主辦方若在內地平台售票，甚或與內地旅行社合作，對推高人流有幫助。