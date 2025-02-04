C朗博物館7月開幕登陸尖沙咀K11 MUSEA　另設兩店售親筆簽名商品

C朗博物館將登陸香港！

K11今日（4日）發布新聞稿，向葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）致敬的「CR7®生活博物館」落戶尖沙咀商場K11 MUSEA，將於今年7月開幕，展覽為期一年。C朗博物館將位於K11 MUSEA的6樓，展覽C朗職業生涯的獎項及紀念品。C朗博物館的門票將於2月5日正式開售。K11估計，C朗博物館可以吸引1200萬名訪客。



C朗（路透社）

K11的新聞稿稱，「CR7®生活博物館」將於今年7月在K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle開幕，展覽為期一年，預計將吸引1200萬名訪客。這是C朗博物館首次登陸亞洲。

C朗博物館不僅展示這位39歲葡萄牙球星職業生涯中的獎項及紀念品，更將運用尖端科技，為訪客呈現一個嶄新且沉浸式的體驗，生動地呈現C朗的傳奇一生。訪客可與真人比例的C朗合照留念。

C朗博物館的門票將於2月5日正式開售，而當日正是C朗的40歲生日。

C朗現效沙特球會艾納斯。（C朗X）

C朗博物館以外，全球首兩間CR7®旗艦商品店亦將於2025年3月至4月期間在尖沙咀及香港島開幕，每間商店面積均超過3000 平方呎。店內將提供C朗的獨家親筆簽名商品和紀念品。