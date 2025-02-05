渣馬｜天文台料周日11度近10屆最凍　跑手：海外跑慣係得一兩度

渣打香港馬拉松2025將於下周日（9日）舉行，渣馬博覽會今日（5日）至周六（8日）於啟德體藝館舉行，供跑手領取選手包之餘，亦設有多個攤位及大型打卡裝置。



天文台預測當日氣溫只有11至16度，至少近10屆最凍，有跑手表示氣溫對他們沒影響，「喺海外跑慣，都係得一、兩度㗎咋。」



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對於近10屆最凍的氣溫，不願上鏡的跑手梁先生表示「冇問題吖，習慣咗」。他指，之前曾在海外比賽，當時氣溫只有一兩度，低溫對表現無甚影響，「都係意志力行先㗎啦。」

另一位跑手蔡先生是今屆全馬跑手，已有10多屆渣馬參賽經驗，同樣表示無懼低溫。來到渣馬前最後一周，他表示訓練方法與以往一樣，「冇特別變，同平時差唔多。平常心應對。」

蔡先生是今屆全馬跑手，已有10多屆渣馬參賽經驗，同樣表示無懼低溫。（洪戩昊攝）

渣馬博覽會今日起至周六在啟德體藝館舉行，供跑手領取選手包之餘，亦設有多個攤位及大型打卡裝置。攤位方面，除了渣馬贊助商及慈善計劃內的慈善機構的攤位外，亦設有馬拉松歷史展板，介紹渣馬歷史及展出渣馬獎牌。

現場亦設有多個大型打卡裝置，吸引多名跑手打卡。其中一個最多人打卡的裝置，是一面印有今屆所有參賽者名字的大型展板，吸引眾多跑手尋找自己的名字。