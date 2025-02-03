渣馬2025懶人包｜一文看清領取選手包及封路安排、天氣預測

2025渣打香港馬拉松將於下周日（9日）舉行，參賽選手可於周三（5日）至周六（8日）到啟德體育園拿取選手包，惟必須先經大會應用程式預約時段。



比賽當日，港鐵將於早上提早運作，巴士公司亦特別安排部份通宵巴士，以接載跑手到達起跑地點。港九新界多條主要幹道亦將實施封路及特別交通安排，預計當日交通將十分繁忙，市民可時刻留意警方及運輸署公布的最新消息，以計劃行程。



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領取選手包安排

參賽者必須下載大會應用程式「SCHKM2025 Official App」以預約領取選手包時段。參賽者須按預約時間到啟德體育園體藝館領取選手包，場地屆時將舉辦首屆「渣打香港馬拉松博覽會」，設逾40個攤位，有不同界別專家解說跑步及運動相關議題，公眾亦可參與。

比賽當日安排

不同組別的起跑時間及地點均不同，詳情請參閱大會跑手須知。比賽當日，港鐵將於早上提早運作，最早開出頭班車是東鐵綫及屯馬綫，將於凌晨3時25分起運作。巴士公司亦特別安排部份通宵巴士，以接載跑手到達起跑地點。

起跑地點旁將設有行李寄存攤位。大會建議，需要寄存行李的跑手需於比賽開始前80分鐘到達行李檢查站，行李經檢查後方可寄存；不需要寄存的跑手，則只需在比賽開始前60分鐘到達。

中國香港田徑總會行政總監伍于豪指，大會對跑手裝扮不設任何限制，惟建議跑手設計裝扮時應以不影響他人為原則。（盧翊銘攝）

中國香港田徑總會行政總監伍于豪指，大會對跑手裝扮不設任何限制，惟建議跑手設計裝扮時應以不影響他人為原則。另外，網絡知名人士劉馬車曾在沒有報名下擅闖賽道，隨後被田總永久禁賽，惟他揚言會再度「參加」今屆渣馬。對此，伍于豪表示，大會工作人員會時刻留意賽道有沒有沒佩戴號碼布的人士，若有發現，將勸喻其離開；若對方不合作，則將請求執法人員幫忙。

封路安排

比賽當日，港九新界多處主要幹道，如東區走廊、彌敦道及汀九橋等均會封路，最早於周六晚約11時30分便開始，至周日下午陸續解封。以下巴士路線將會受影響：

港島區 — 行經東區走廊、中環及灣仔繞道隧道、中西區、灣仔及銅鑼灣的巴士路線；

九龍區 — 行經彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區的巴士路線；以及

新界區 — 行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線。



市民可時刻留意警方及運輸署公布的最新消息，以計劃行程。

天氣狀況

大會指，比賽當日溫度介乎13至18度，濕度則介乎45至65%，大致多雲及乾燥，早上相當清涼，日間短暫時間有陽光。

田總主席關祺指，當中有約1.5萬人為外籍人士，來自101個國家及地區，盼渣馬可成吸引外國人到港的盛事，振興本港經濟。（盧翊銘攝）

7.4萬人參與 約兩成為外籍人士

今屆渣馬將有7.4萬人參與。田總主席關祺指，當中有約1.5萬人為外籍人士，來自101個國家及地區，盼渣馬可成吸引外國人到港的盛事，振興本港經濟。