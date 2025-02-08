渣打馬拉松2025｜交通封路安排、路線圖、港鐵巴士、成績實時追蹤

撰文：高詩琦
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「渣打香港馬拉松2025」（渣馬）將於2月9日舉行，本文為賽事最後檢閱，包括領取選手包、成績實時追蹤、天氣預報、起步時間、比賽日交通等。

2024年渣馬中，在男子全馬跑入3小時內的「萬金先生」，今年獎金重新下調變回「千金」。（楊宇翹攝）

渣打馬拉松2025｜天氣預報（以香港天文台為準）

根據香港天文台的九天天氣預報，預料一股強烈冬季季候風會在接近週末抵達華南沿岸，2月9日氣溫約攝氏11至16度，早上寒冷，日間非常乾燥，相對濕度介乎35至70%。

渣打馬拉松2025｜交通安排：港鐵時間表

港鐵首班車將會於2月9日提早開出，以下為總站開出的首班車時間：

港島線　由柴灣往堅尼地城　03:56
港島線　由堅尼地城往柴灣　04:08
荃灣線　由荃灣往中環　03:55
荃灣線　由中環往荃灣　04:22
觀塘線　由調景嶺往黃埔　03:46
觀塘線　由黃埔往調景嶺　04:08
將軍澳線　由康城往北角　03:57
將軍澳線　由寶琳往北角　04:00
南港島線　由海怡半島往金鐘　04:02
東涌線　由東涌往香港　03:40
東鐵線　由上水往金鐘　03:25
屯馬線　由屯門往烏溪沙　03:25
屯馬線　由烏溪沙往屯門　03:25

渣打馬拉松2025｜交通安排：特別巴士服務

以下特別巴士路線將於2月9日提供服務

往尖沙咀東（麼地道）- 往半馬及全馬起點
R215　藍田（廣田邨）開出　03:40
R230　荃威花園開出　03:55
R241　青衣（長宏）開出　03:30
R260　屯門碼頭開出　03:25
R261　屯門（三聖）開出　03:25
R269　天水圍（天慈）開出　03:15
R270　上水開出　03:30
R271　大埔（富亨）開出　03:30
R283　碩門邨開出　03:45
R287　烏溪沙站開出　03:40
R298　康盛花園開出　03:40

往銅鑼灣（維多利亞公園）- 往十公里起點
R38　置富花園開出　04:40
R108　啟業開出　03:55
R307　大埔（汀太路）開出　03:45及4:15
R603　安泰（西）開出　03:40
R673　上水（清河邨）開出　03:30
R680　馬鞍山（錦英苑）開出　03:40及4:00
R796　康城站公共運輸交匯處開出　04:20
R930　荃灣（愉景新城）開出　04:00
R934　灣景花園開出　03:40
R936　石圍角開出　03:40
R948　青衣（長宏）開出　04:00及4:20
R950　和田邨開出　03:45
R960　洪水橋（洪元路）開出　03:30
R961　山景開出　03:40
R962　天后路（業旺邨）開出　03:40及4:00
R968　元朗（鳳翔路）開出　03:25
R969　天水圍市中心至銅鑼灣（摩頓臺）　03:40

姚潔貞在2024年渣馬成為女子全馬本地第一名。（蘇煒然攝）

渣打馬拉松2025｜起點及起跑時間

十公里（起點：東區走廊；限時2小時）
挑戰組　05:30
一組　05:50
二組　06:10
三組　06:30
四組　06:50
五組　07:10
六組　07:30
七組　07:50

半馬拉松（起點：九龍尖沙咀彌敦道；挑戰組限時2小時15分、非挑戰組限時3小時）
挑戰組　05:30
一組　07:40
二組　08:10
三組　08:40

馬拉松（起點：九龍尖沙咀彌敦道；限時6小時）
挑戰組　06:00
一組　06:25
二組　06:50

輪椅組（起點：香港灣仔運動場；十公里限時1小時5分鐘、體驗組限時25分鐘）
十公里　05:00
體驗組　06:00

渣馬2025｜路線圖（點擊放大）

渣打馬拉松2025｜成績實時追蹤App、大會流動應用程式

成績實時追蹤：透過「SCHKM2025 Live Tracking」手機應用程式，可實時追蹤各跑手進度及成績。
iOS下載連結：App Store
Android下載連結：Google Play

大會流動應用程式：透過渣馬2025大會流動應用程式，參賽者可預約領取跑手包，接收賽事資訊及下載贊助商優惠。
iOS下載連結：App Store Android下載連結：Google Play

渣打馬拉松2025｜領取跑手包

賽會已在1月15日起以電郵形式發送「跑手包領取書」予所有成功報名之跑手，跑手同時亦可於大會網頁內登入「跑手帳戶」下載領取書，「跑手包領取書」附上特定二維碼作身份核對及領取跑手包用途。所有參賽者必須經大會流動應用程式預約跑手包領取時段（每一小時為一個時段）。每個時段名額有限，額滿即止。

領取時段
2月5至7日　下午3時至晚上9時
2月8日　早上9時至下午4時
地點：九龍啟德體藝館

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