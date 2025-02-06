大熊貓BB｜消息︰海洋公園擬預約制或流水式進場　近日邀團體壓測

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於2月16日與公眾見面。有消息指，海洋公園正為熊貓館進行壓力測試，每日安排約6至7團探望大熊貓BB。消息又指，園方正在研究兩個進場方案，包括仿效內地熊貓館做法，以流水式進場，每名旅客或須限時見「家姐」、「細佬」；另一方案是採取預約制進場，旅客需要預先取得籌號，按預約時間抵達。由於考慮到兩個方案各有利弊，故至今暫未落實如何運作安排。



熊貓館也壓力測試 每日安排約6至7團探望大熊貓BB

海洋公園今早邀請傳媒探望大熊貓BB，並於2月16日開放與公眾見面，而事前一日即2月15日，為大熊貓龍鳳胎半歲生日，屆時會有亮相儀式。有消息指，海洋公園正為一對大熊貓龍鳳胎即將亮相而進行壓力測試，類似啟德體育園開幕前的準備，每日安排約6至7團探訪大熊貓BB，人數不定，包括今早安排傳媒探訪，以及立法會議員大年廿九所組成的探訪團等。

母親盈盈坐月後身形已恢復飽滿。（譚皚璧攝）

海洋公園正考慮採取預約制或流水式進場

另外，大熊貓BB現時與大熊貓媽媽盈盈及大熊貓爸爸樂樂，都居住在亞洲動物天地，但是分隔不同區域。消息稱，海洋公園預計當大熊貓BB與公眾見面後，相信會吸引大批粉絲和入園旅客搶先來觀賞，入場人數定必爆滿。

據了解，為了滿足各旅客，園方正研究兩個進場方案，或會仿效內地熊貓館的做法，安排旅客流水式進場，每人或須限時見「家姐」、「細佬」；例如在內地進場觀賞人氣爆燈的內地熊貓明星「花花」時，旅客進場每次限約逗留3分鐘，但可能會造成旅客大排長龍，也可能會有旅客覺得「唔夠喉」而感不快。

另一方案是研究採取預約制進場，旅客需要預先取得籌號，按預約時間抵達，避免花費長時間排隊，惟每日籌號有限，部份旅客可能失去探訪機會。由於考慮到兩個方案各有利弊，因此海洋公園至今暫未確實運作安排。

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盈盈樂樂互調居住區域後表現興奮 樂樂玩水不亦樂乎

至於大熊貓一家四口的觀賞路線方面，依次序為盈盈、大熊貓BB及樂樂。據悉，自從盈盈及樂樂互調居住區域後，牠們面對新環境的表現非常興奮，似乎對新居所感到滿意。例如樂樂的舊居並無水池，牠現在整日到水池玩樂；盈盈過去不願玩水，但搬家後卻周圍爬樹，玩得不亦樂乎。

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與多個品牌合作推聯乘商品 包括CASETiFY手機殼

消息並指，海洋公園正針對兩姐弟的特徵設計商品，又會製作大熊貓四格漫畫，並與多個著名品牌合作推出聯乘商品，持續發展熊貓經濟，合作的品牌包括萬希泉、皇玥及CASETiFY等。園方亦計劃在穆斯林國家及東南亞地區宣傳熊貓旅遊，例如泰國、菲律賓、馬來西亞等地，還有大灣區，甚至開拓研學遊來吸金搶客。