大熊貓BB｜海洋公園教分辨龍鳳胎　家姐睇黑眼圈、細佬睇後尾枕

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於2月16日與公眾見面。海洋公園今早（6日）邀請傳媒探望兩姐弟，不過牠們的外形及體型都非常相近，究竟要如何分辨？園方便指，細佬背部下方和「後尾枕」，都印有紫色的記號，家姐的黑眼圈末端翹起，猶如長有一對鳳眼。

至於兩姐弟的命名，會待正式亮相後，讓公眾更了解牠們的性格、特徵、外貌後，再透過命名活動收集構思。但據了解，即使大熊貓BB日後正式命名，仍會繼續沿用乳名「家姐」及「細佬」，英文譯名為「Elder sister」及「Litte brother」。



細佬背部下方印有紫色記號 家姐長有一對鳳眼

目前大熊貓BB的外形及體型都非常相近，海洋公園提供分辨兩姐弟的小貼士。最簡單的方法是觀察牠們背部的特徵，園方特地在細佬背部下方，印上紫色的記號，並強調是對動物安全無害的色素。

至於外貌方面，家姐的黑眼圈末端翹起，猶如長有一對鳳眼，毛髮較凌亂；細佬的黑眼圈則較為圓潤，毛色相對較深。

母親盈盈坐月後身形已恢復飽滿。（譚皚璧攝）

英文譯名Elder sister及Litter bother

此外，海洋公園透露，由於兩姐弟仍然不足半歲，睡無定時，經常「食飽就瞓」，睡眠時間較年長熊貓長，因此難以確定每日最活躍的時間。

據了解，即使大熊貓BB日後正式命名，仍會繼續沿用約定俗成的乳名「家姐」及「細佬」，英文譯名為「Elder sister」及「Litter bother」，內地譯名則仍在考慮中。