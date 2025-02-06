水球前領隊改記錄騙津貼41萬　事後要運動員交還36萬　認罪候判

中國香港水球隊(水球港隊)時任領隊古汝發，涉嫌向體院訛稱獲提名的33名水球運動員達八成出席率，從而獲41.2萬運動員津貼，他並要運動員交出全部或部份津貼，涉款達36萬元。廉政公署調查後發現古曾捏造記錄，控告他欺詐罪。古汝發今(6日)在區域法院認罪，法官彭中屏將案件押後至3月7日判刑，並批准被告保釋，以待索取其社會服務令報告。



被告古汝發，62歲，案發時是中國香港游泳總會(泳總)水球委員會時任義務秘書暨水球港隊時任領隊，承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。

被告古汝發在區域法院認罪候判。(黃浩謙攝)

運動員出席率達八成每月可獲4千元

民政事務局於2018年1月推出「隊際運動項目五年發展計劃」(五年計劃)以提升本港隊際運動成績，該計劃自2022年7月起由文化體育及旅遊局接管。泳總負責推廣游泳運動，以及管理水球隊等多支代表香港出賽的游泳運動隊伍。由泳總提名的運動員，如每月訓練出席率達八成，則可獲民政事務局按五年計劃，經體院發放每月訓練津貼4,000元。

指33名運動員合資格可獲津貼

案情透露，被告案發時為泳總水球委員會義務秘書，同時亦是水球港隊領隊，他負責向體院提交水球運動員的每月訓練紀錄作核實。被告於2018年1月至2021年9月期間，向體院報稱在五年計劃下獲提名的水球港隊運動員，已出席其訓練紀錄上訂明的所有訓練，體院因而向33名水球運動員發放津貼共412,000元。

廉署發現被告曾捏改訓練時數

廉署早前接獲有關水球港隊津貼發放的貪污投訴而展開調查，發現被告在製備水球港隊運動員每月訓練紀錄時，捏改相關訓練時數，以符合每月訓練出席率達八成，向體院申領每月津貼。被告並要運動員向他交出部份或全部津貼，涉及共約360,000元。

廉署發言人稱，去年已為逾40個體育總會的管理人員舉辦了「體育總會誠信領導課程」，旨在提高體育總會的管治水平，以及加強處理申請資助、遴選運動員等各方面的內部監控。

案件編號：DCCC 424/2024