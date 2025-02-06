青衣趙曾學韞小學前校長認騙學校27萬 廉署：校長絕不可以權謀私
撰文：賴卓盈
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廉政公署早前起訴青衣仁濟醫院趙曾學韞小學前校長陳奕鑫，指控他向校方訛稱未獲發薪金及獲授權提取資金籌辦活動，欺詐校方超過27萬元款項。被告今日（6日）在西九龍裁判法院承認4項欺詐罪名。
廉署發言人表示，校長作為學校領導人，絕不可在履行職務期間利用公事身份謀取私利。
向學校訛稱無收到兩個月薪金及擅自從銀行戶口提款
47歲被告陳奕鑫原是仁濟醫院趙曾學韞小學校長。案情指他在2023年4月初及5月初先後向學校訛稱，沒有收到3月份及4月份的薪金，詐騙校方向他補發共逾15萬元的薪金。
他又在2023年5月至6月期間，兩次向學校訛稱獲辦學團體及校監批准，從該校的銀行戶口提取資金為職員及學生籌辦活動，詐騙校方向他支付兩筆共12萬元的款項，廉署調查後發現被告將該款項存入個人銀行戶口作個人用途，從未用來支付學校開支。
被告今在西九龍裁判法院承認四項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。裁判官余俊翔將案件押後至2月21日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告還押懲教署看管。
廉署表示，一直以「三管齊下」的策略維護教育界廉潔，除了會繼續嚴厲執法，廉署亦為學校編製了《學校管治與內部監控防貪錦囊》，並為校長及教職員舉辦防貪講座，協助學校鞏固良好管治及廉潔文化。
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