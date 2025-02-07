粵劇｜陳國基稱將以先導計劃推資助　業界盼加快場地申請速度

粵劇會館八和會館今（7日）舉辦新春團拜活動，署理行政長官陳國基出席活動時致詞指，政府正研究以先導模式推出其他資助項目，幫助業界推出更多高質量演出。



另外，有粵劇殿堂之稱的新光戲院將於3月結業，八和會館理事會主席龍貫天指，新光戲院是香港少數有逾1000個座位的粵劇演出場地，申請場地的審批過程亦十分迅速，認為結業後，粵劇業界將失去一個重要表演場所，希望政府可以加快其表演場所的審批速度，以支持業界發展。



陳國基致詞時指，八和會館一直致力推廣粵劇發展，政府亦透過「粵劇發展基金」致力完善不同規模的粵劇演出場地，如西九戲曲中心和高山劇場。他指，政府去年發表《文藝創意產業發展藍圖》，將支持粵劇發展。他表示，政府正研究以先導模式推出其他資助項目，幫助業界推出更多高質量演出。

八和會館理事會主席龍貫天指，八和會館開辦《粵劇新秀演出系列》13年，舉辦了1400場演出，讓170多名年輕粵劇演員有參與演出的機會。會館亦創辦「青少年粵劇演員訓練班」，教授13至20歲青少年唱功、基本功等粵劇技巧，今年會加設「表演課」，教授舞台技藝。

新光戲院將結業 八和會館：少數提供逾千座位場地

對於舉辦多場粵劇演出的新光戲院將於3月3日結業，龍貫天表示感到相當不捨。他指，他由初入行到擔任主角，期間多長表演均在新光戲院進行，認為該地方充滿回憶。

他並指，新光戲院是全港少數有超過1000座位的的粵劇表演場地，並且場地審批過程相當快「打個電話過去問，有就話有，無就話無，即刻就可以發生。」對業界而言是非常重要方便的表演場地。他指，雖然政府亦有許多粵劇表演場地，如西九戲曲中心等，但申請時間較長，需提前一年預訂場地。他希望政府縮短審批時間，以支持業界發展。