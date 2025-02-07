套丁｜西貢原居民認串謀詐騙　協議兩層丁屋歸發展商換取對方起樓

一名早前被廉政公署落案起訴的姓黃丁屋申請人，今日（7日）在觀塘裁判法院承認串謀詐騙地政總署。被告涉嫌與發展商協議興建丁屋後，被告可獲分一層單位業權，其餘兩層單位則屬發展商，亦即「套丁」。案件押後至2月25日判刑。



一名早前被廉政公署落案起訴的姓黃丁屋申請人，今日（7日）在觀塘裁判法院承認串謀一名發展商「套丁」，詐騙地政總署向他批出在西貢相思灣村興建丁屋的建屋牌照。（資料圖片）

被告黃詠康（50歲），為西貢相思灣村原居民，他承認一項串謀詐騙罪名。案件押後至今月25日判刑，被告將還押懲教署看管，以待索取背景報告。

涉作虛假陳述稱無意將「丁權」售發展商

黃詠康1998年申請在相思灣村興建丁屋，過程中與發展商鍾鏡華串謀作出虛假陳述，詐騙地政總署2018年批准興建丁屋。被告當時訛稱他是有關土地唯一業權人，無意亦從來沒有將「丁權」售予其他人士或發展商，亦從未與他人訂定任何協議。丁屋2021年落成。

廉署後來接獲「套丁」的貪污投訴，調查後發現被告與鍾鏡華達成協議，被告行使「丁權」申請建屋，鍾鏡華則負責建屋。丁屋落成後，被告可獲分其中一層單位，其餘兩層業權則屬鍾鏡華。

根據新界小型屋宇政策(丁屋政策)，每名年滿18歲的男性新界原居民皆可行使「丁權」一次，向地政總署申請在新界認可鄉村範圍內興建一幢丁屋自用，但「丁權」不可轉讓。