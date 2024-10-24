西貢相思灣村原居民涉「套丁」被控　案押後至12.19再提訊

再有原居民涉「套丁」被起訴。西貢相思灣村原居民涉「套丁」被廉政公署落案控告串謀詐騙，指他於1998年至2023年期間，向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，訛稱無意將「丁權」售予其他人士或發展商。案件今（24日）在觀塘法院提訊，被告暫毋須答辯，押後至12月19日再訊，被告准保釋。



被告黃詠康被控串謀欺詐，在觀塘法院提堂。(資料圖片)

被告黃詠康（49歲，司機），被控一項串謀欺詐罪。控罪指他於1998年9月18日至2023年2月16日期間，在香港與鍾鏡華串謀欺詐香港特別行政區政府地政總署，即不誠實地：

（a）訛稱黃作為根據新界小型屋守政策（「該政策」）申請建屋牌照興建小型屋宇的申請人，是丈量約份第230約地段第41號及第44號的唯一業權人，並擬於該地段上興建小型屋字；

（b）訛稱黃從未及在當時無意作出任何私人安排，以把其根據該政策獲得的權利售予其他人士或發展商；

（c）訛稱黃從未與任何人士或多名任何人士訂定任何安排或協議，以轉移、讓與、處置或以其他方式處理有關丈量約份第230約地段第41號（「該地段」）或其任何部份或其內的任何權益或對於該地段的權利，包括但不限於發展該地段或其任何部份的權利，因而誘使地政總署署長及其職員作出違反其公共職責的作為，即就該地段向黃批出建屋牌照。

案件編號：KTCC 2126/ 2024