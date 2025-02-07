猴痘｜衞生署正調查一宗猴痘確診個案　曾在港有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（7日）表示，一名過往健康良好的34歲男病人確診猴痘，曾在香港有高風險接觸。他於本月1日開始出現皮疹和水疱，並於本月5日到灣仔男性社會衞生科診所求診，現時情況穩定，並於瑪嘉烈醫院進行隔離。署方提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。



這張於2024年8月20日拍攝的照片顯示，醫護人員拿起一枝裝有「 猴痘病毒陽性」的試管。（Reuters）

中心表示，根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。初步調查暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

中心指，高風險目標群組人士應接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會。此外，出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。

中心早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。

中心早前已設立猴痘電話熱線，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士查詢。（資料圖片）

衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗服務，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；

負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；

處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及

當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。



高風險目標群組人士可於衞生署轄下全部社會衞生科診所（柴灣社會衞生科診所、灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、油麻地女性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所）及衞生署油麻地綜合治療中心接種猴痘疫苗，無須預約。

另外，衞生署九龍灣綜合治療中心及醫院管理局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所，將為其到診者提供猴痘疫苗接種服務。

市民可參閱衞生防護中心猴痘專頁及猴痘疫苗接種計劃專頁了解更多詳情。