中國發現一起猴痘病毒聚集性疫情 已有效處置 傳染源為外籍人員
撰文：許祺安
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據中國疾控中心網站消息，近日中國發現一起猴痘病毒Ib亞分支聚集性疫情，傳染源為1位外籍人員，有剛果（金）旅居史。
消息指，發現疫情後，國家及浙江、廣東、北京、天津等省（市）迅速啟動聯防聯控機制，開展流調溯源、風險排查、病例診治等工作，在密切接觸者中陸續發現4例關聯病例，均為親密接觸後感染。
相關病例以皮疹、疱疹等症狀為主，症狀較輕。目前在一般接觸人員中未發現感染者，相關感染者和風險人員正在接受醫學治療和健康觀察，疫情已得到有效處置。
據《新京報》介紹，猴痘病毒Ⅰb亞分支基本特徵未見明顯改變。與Ⅰa亞分支相比，Ⅰb亞分支的傳染性增加，但感染後的嚴重性有所降低。
猴痘病毒Ⅰb亞分支主要通過性接觸、家庭內密切接觸、無防護醫療護理接觸等密切接觸傳播。其它日常共餐、同乘車等一般接觸導致感染的風險較低。
猴痘為自限性疾病，大多數病例症狀較輕，主要表現為發熱、頭痛、皮疹、淋巴結腫大等。經對症治療、支持治療後，多數患者症狀消失，皮疹在幾周內結痂消失。對於年幼兒童、孕婦以及免疫功能低下人群（如CD4細胞計數低的艾滋病病毒感染者、血液系統惡性腫瘤患者等)，若治療不及時，可能會出現重症或死亡。
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