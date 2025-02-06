猴痘｜37歲男確診　潛伏期曾有高風險接觸　未發現有流行病學關連

衞生署衞生防護中心公布一宗猴痘確診個案，為37歲男病人，出疹後向油麻地男性社會衞生科診所求診，目前情況穩定，將於瑪嘉烈醫院進行隔離。他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。



圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片中，有貼上「猴痘（Mpox）病毒檢測結果呈陽性」標籤的試管。（Reuters）

衞生防護中心今（6日）表示，個案涉及一名患有長期病患的37歲男病人。他於1月28日開始出疹，於前日（4日）向油麻地男性社會衞生科診所求診，病人情況穩定，將於瑪嘉烈醫院進行隔離。

中心稱，根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。初步調查顯示，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

中心呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀，包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。

中心早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，致電查詢及獲取相關的健康建議。