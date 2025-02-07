七旬會計師任兩間公司受託人時盜逾125萬美元　罪成今判入獄五年

廉政公署貪污調查揭發註冊會計師張慶植，在出任兩間公司受託人、處理其生意和財務時，從該兩間公司偷竊合共逾125萬美元。張慶植早前經審訊後被裁定盜竊罪名成立，今日（7日）於區域法院被判入獄5年。



76歲被告張慶植案發時受一對在外地居住夫婦委託，為兩間分別從事藝術品貿易及證券投資的公司，處理其生意和財務。案情指，被告是該兩間公司數個銀行戶口的唯一授權簽署人，但未經該對夫婦同意，他不得處置公司任何資金或證券。被告須定期把公司的銀行戶口存摺提供予該對夫婦查閱。

廉署調查發現，被告於2016年2月至2020年1月期間，未經該對夫婦同意而將該兩間公司銀行戶口內逾125萬美元，分50多次轉賬至自己的銀行戶口。

被告為了掩飾他侵吞公司資金，向該對夫婦訛稱自己遺失存摺，並製造多份載有虛假資料的銀行戶口交易記錄供該對夫婦查閱。廉署調查又發現，被告擅自出售其中一間公司所持的證券，並挪用所得收益。

被告早前被裁定兩項盜竊罪名成立，違反《盜竊罪條例》第9條，被判入獄5年。暫委法官祁士偉於判刑時指被告行為嚴重違反誠信。法官於早前定罪時亦曾斥責被告濫用作為受託人的身份，其不誠實及欺詐行為明顯違反了他的信託責任。