渣打馬拉松｜最低11.8度　跑手讚天氣好利發揮　期待未來跑啟德

撰文：林遠航
出版：更新：

渣打香港馬拉松今日（9日)舉行，天文台今早錄得市區最低11.8度，創21年來最凍渣馬。隨着太陽升起，溫度開始上升，天晴乾燥。在維園多項比賽都已有冠軍，多位本地跑手跑入各項賽事三甲位置。他們表示，今日天氣不錯，認為是創出好成績的其中一個原因。對於明年渣馬或移師啟德體育園舉行，他們都表示十分期待。

▼2月9日　渣打馬拉松2025渣馬全馬及半馬在尖沙咀起跑▼

+6

▼2月9日　渣打馬拉松10公里賽在東區走廊起跑▼　

+4

林穎璋：跑落唔係咁辛苦、爽嘅

去年曾打破全馬香港紀錄的林穎璋今年參加半馬賽事，獲得全場季軍，亦是本地第一。他今年成績比去年快一分鐘，稱滿意成績，認為要歸功於天氣，雖然天文台曾表示今日天氣凍，但「跑落唔係咁辛苦」、「爽嘅」，不覺得潮濕和侷促，即使到西隧亦沒有去年辛苦。

田總早前表示，正考慮將下年的渣馬移師啟德體育園舉行，林穎璋指十分期待，稱早前到該處領取選手包，認為設施比想像中好，氛圍貼近外國賽事，讓市民及其他地區跑手都有更好體驗。

林穎璋今年參加半馬賽事，獲得全場季軍，亦是本地第一。他今年成績比去年快一分鐘，稱滿意成績，認為要歸功於天氣。（林遠航攝）

▼2月9日　渣打馬拉松10公里賽跑手東區走廊看日出▼

+23

姚潔貞：得今日天氣不論溫度還是濕度都十分適合創好成績

半馬全場女子冠軍為退役港隊成員姚潔貞，她表示早前已覺得今日天氣不論溫度還是濕度都十分適合創好成績，而今日比賽時亦不算大風，加上賽道設計有改進，減少了逆風到地方，令她打破個人在港作賽的最佳成績。

被問到對明年或會改到啟德體育園作賽的看法，她認為會有新鮮感，坦言「始終我都跑咗好多年呢條路」，認為若有新賽道，或可吸引更多人報名全馬賽事。

▼2月9日．渣打馬拉松全馬及半馬跑手經過彌敦道▼

+9
半馬全場女子冠軍姚潔貞認為今日天氣不論溫度還是濕度都十分適合創好成績。（林遠航攝）
渣打馬拉松2025｜實測東區走廊13.9度　10公里賽跑手：唔夠凍渣打馬拉松｜周潤發抵步跑半馬　去年曾稱爭取2小時15分完成渣打馬拉松｜天文台料今早天氣寒冷　跑手穿膠雨衣貼䁔包防風保暖渣打馬拉松2025交通｜港鐵頭班車提早開　28條特別巴士線一文看清渣打馬拉松｜失聰跑手夥會計師跑10公里　籌款支援聾人換人工耳蝸
渣打馬拉松
香港天文台
寒冷天氣警告
天氣