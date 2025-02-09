渣打馬拉松｜最低11.8度　跑手讚天氣好利發揮　期待未來跑啟德

渣打香港馬拉松今日（9日)舉行，天文台今早錄得市區最低11.8度，創21年來最凍渣馬。隨着太陽升起，溫度開始上升，天晴乾燥。在維園多項比賽都已有冠軍，多位本地跑手跑入各項賽事三甲位置。他們表示，今日天氣不錯，認為是創出好成績的其中一個原因。對於明年渣馬或移師啟德體育園舉行，他們都表示十分期待。



▼2月9日 渣打馬拉松2025渣馬全馬及半馬在尖沙咀起跑▼



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▼2月9日 渣打馬拉松10公里賽在東區走廊起跑▼



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林穎璋：跑落唔係咁辛苦、爽嘅

去年曾打破全馬香港紀錄的林穎璋今年參加半馬賽事，獲得全場季軍，亦是本地第一。他今年成績比去年快一分鐘，稱滿意成績，認為要歸功於天氣，雖然天文台曾表示今日天氣凍，但「跑落唔係咁辛苦」、「爽嘅」，不覺得潮濕和侷促，即使到西隧亦沒有去年辛苦。

田總早前表示，正考慮將下年的渣馬移師啟德體育園舉行，林穎璋指十分期待，稱早前到該處領取選手包，認為設施比想像中好，氛圍貼近外國賽事，讓市民及其他地區跑手都有更好體驗。

林穎璋今年參加半馬賽事，獲得全場季軍，亦是本地第一。他今年成績比去年快一分鐘，稱滿意成績，認為要歸功於天氣。（林遠航攝）

▼2月9日 渣打馬拉松10公里賽跑手東區走廊看日出▼



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姚潔貞：得今日天氣不論溫度還是濕度都十分適合創好成績

半馬全場女子冠軍為退役港隊成員姚潔貞，她表示早前已覺得今日天氣不論溫度還是濕度都十分適合創好成績，而今日比賽時亦不算大風，加上賽道設計有改進，減少了逆風到地方，令她打破個人在港作賽的最佳成績。

被問到對明年或會改到啟德體育園作賽的看法，她認為會有新鮮感，坦言「始終我都跑咗好多年呢條路」，認為若有新賽道，或可吸引更多人報名全馬賽事。

▼2月9日．渣打馬拉松全馬及半馬跑手經過彌敦道▼



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