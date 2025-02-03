渣打馬拉松｜失聰跑手夥會計師跑10公里　籌款支援聾人換人工耳蝸

【渣打馬拉松／渣馬2025】自幼喜歡跑步的梁桂菁（Queenie），五年前聽力轉差，連助聽器也失效，四周頓時一片寧靜，由於擔心被路人撞倒、甚至被狗追也不知，她無奈放棄街跑。一晃眼到了今天，已進行人工耳蝸手術的她，將夥拍香港會計師公會成員，與7.4萬名參加者一同參與下周日（9日）渣打馬拉松賽事。



協助籌辦計劃的聾福會註冊社工張建邦表示，鼓勵聾人多與健聽人士溝通及參與活動，發揮才能。



（左起）聾福會註冊社工張建邦、會計師公會田徑興趣小組召集人Juni、患有聽障的梁桂菁及夥拍她的會計師Sarah，一起備戰今年渣馬。（盧翊銘攝）

20名聾人及健聽跑手 參與渣馬10公里賽事籌款

香港聾人福利促進會（聾福會）和香港會計師公會合作下，安排10位不同聽障程度、年齡介乎20多歲至70多歲的跑手，與10位會計師公會田徑興趣小組成員，以伙伴形式參加今年渣馬10公里賽事。活動為馬拉松慈善計劃之一，籌得的善款用於聾福會「人工耳蝸慈善基金」，為有需要人士提供經濟支援。

目前患有嚴重至深度聽障的梁桂菁（Queenie）說，五年前聽力漸衰退，連助聽器也失效，一度暫停街跑。（盧翊銘攝）

失聰跑手：出街聽不到聲好可怕 完成人工耳蝸手術後首報渣馬

目前患有嚴重至深度聽障的梁桂菁說，自中學階段已喜歡跑步，當時佩戴助聽器的她參加過校內比賽，平日也會到西環海旁跑步，直至五年前聽力轉差，連助聽器也失效，所以暫停街跑，擔心被路人撞倒、甚至被狗追也懵然不知，「完全聽唔到嘢個段時間係好辛苦，出街係一件好可怕的事，就算樓下無咩車，我都會諗會唔會有事發生呢？個人要好alert（警惕）。」

梁桂菁後來成功完成人工耳蝸手術，聽力相當於當時佩戴助聽器，可以應付日常對話，於是漸漸重拾跑步興趣，相隔超過10年後再次參加渣打馬拉松，並透過聾福會的計劃認識了會計師Sarah，「以前對我嚟講跑步係個人項目，幾時跑、跑邊到都係自己揀，但而家參加咗計劃多咗個partner（夥伴），見到佢咁快，自己都會跑快啲，睇翻我以前個配速咁多年都無進步過！」她說今次目標在10公里賽事跑出50多分鐘。

Sarah亦形容二人關係合拍，「我都好開心，或者係佢一直陪住我」，又認為一起跑步會增加彼此動力，互相鼓勵。

會計師Sarah夥拍梁桂菁參加渣馬，形容二人關係合拍，「我都好開心，或者係佢一直陪住我。」（盧翊銘攝）

無聲跑步缺乏安全感 夥拍會計師跑手互相提醒

不過即使梁桂菁佩戴人工耳蝸，也並非完全聽得清楚。她說，若有人從後叫喚她，也未必聽得到。一直陪伴她備戰的Sarah憶述，練習期間若想督促她跑得快或有其他提示，會特意跑到她身旁提點她，「一開頭跑步係好混亂，可能有少少危險，如果有個人係佢隔籬，咁樣對佢可能都有啲幫助。」

梁桂菁認為，聽不到聲音下跑步會令人有所顧慮，「始終聽唔到，會怕突然有事發生，會小心啲，要預防意外發生，可能會未必咁盡力跑。但如果習慣咗個地方同訓練方法，個人會容易放開啲。」

香港會計師公會會員、田徑興趣小組召集人Juni亦憶述，有次練習期間，一名聽障跑手疑被運動場上其他跑手撞倒，小腳遭釘鞋𠝹傷，需入醫院洗傷口。聾福會註冊社工張建邦說，會與聾人跑手分享如何保護自己，並盡量安排聾人及健聽跑手兩人一組，讓他們互相提醒。

Juni夥拍一名不會手語的全聾跑手，她表示會透過不同方法指導她，例如以肢體動作教導呼吸練習，花了五至六堂終見其動作有改善。

肢體語言指導 將有手語傳譯陪跑

張建邦指，今次10名聾人參加者的聽力情況不一，包括全聾、佩戴人工耳蝸及助聽器的聽障跑手，當中只有一至兩人會打手語。他說屆時渣馬會有手語傳譯員陪同部份跑手。

至於其他聾人跑手，張建邦說他們會透過混合形式溝通，包括使用剩餘聽力、口形和讀唇等，也會靠聾人之間的默契和身體語言，他認為最重要是耐心溝通。