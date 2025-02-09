渣打馬拉松｜周潤發抵步跑半馬　去年曾稱爭取2小時15分完成

渣打馬拉松2025今日（9日）舉行，影星「發哥」周潤發再出戰半馬拉松賽事，約7時半抵達尖沙咀起步點。他在去年以2時19分鐘完成，比目標慢了4分鐘，他當時說期望今年可達2小時15分目標。



影星「發哥」周潤發再出戰半馬賽事，約7時半抵達尖沙咀起步點。(洪戩昊攝）

周潤發今早參加半馬拉松，在尖沙咀彌敦道開跑，天氣寒冷，他穿了長衫及長褲，也戴了手套，與去年只穿背心不同，可見今早甚為寒冷。

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▼2024年1月21日 藝人「發哥」周潤發跑渣打馬拉松半馬賽事▼



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「發哥」周潤發2023年參加10公里賽事，去年改跑半馬，以2小時19分鐘完成，比目標2小時15分稍慢，「唔得啊，差咗4分鐘。」他當日在維園終點站受訪時說，採取「留前鬥後，輕輕鬆鬆跑」策略。西隧過海一段被形容是最困難，他也有同感，不過尚算好，「（隧道內）風好大，開晒抽氣。要耐性同慢慢跑，有段斜路幾辛苦！ 」

藝人「發哥」周潤發1月21日參加渣打馬拉松半馬賽事，在上午約11時跑到維園終點，他說時間為2小時19分鐘。（蘇煒然攝）

周潤發指當日人多熱鬧，但向前跑不容易，「因為最尾嗰槍（組）出發，後面多人，7,000幾人。要跑得『借歪借歪』兩頭行，好多人、跑得好快。」他表示有平時一同跑步的跑友參加，笑言他們是「G4」（警務處保護要人組）幫他開路，「如果唔係我跑唔到。」他說沿途時時與其他選手自拍，「一路跑一路影，無停過咁影。」

當時被問及會否改跑全馬，他當時說如果能在2小時內完成，笑言開始訓練的話，「90歲就會跑到」。

▼2月9日．渣打馬拉松全馬及半馬跑手經過彌敦道▼



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▼2月9日 渣馬全馬及半馬在尖沙咀起跑▼



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▼2月9日 渣馬10公里賽在東區走廊起跑▼



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▼2月9日 渣打馬拉松2025各項賽事路線圖▼

