兩人涉助蔡天鳳前夫離港　鄺港智手機女聲訊息：有間3萬不經海關

名媛蔡天鳳2023年發現被人肢解殺害，警方通緝蔡的前夫鄺港智，鄺後來圖在東涌碼頭離開時被捕。兩名涉嫌曾提供協助的男女，否認串謀妨礙司法公正罪，案件今(10日)在九龍城法院開審。控方在庭上播放警方鄺港智手機內的多條錄音訊息，當中有女聲稱說：「佢問你係咪嗰啲好嚴重嗰啲事，小事無問題，嚴重驚連累嗰邊。」又指「對方」稱可在港以「船P」為由租用船隻，其後在中間海域會有澳門船接應。此外，在另一群組亦有一把女聲提到：「有間3萬元不經海關......」



拘捕女被告潘巧賢的女警稱，潘被捕後曾向她說：「Ivy話Alex要著草澳門，所以我先幫佢搵林舜。」



男被告林舜是遊艇公司職員。(盧翊銘攝)

女被告潘巧賢(前)。(盧翊銘攝)

被指助「Alex」緊急及秘密離港

被告林舜（42歲，遊艇公司職員）及潘巧賢（30歲，無業），被控1項串謀妨害司法公正罪，指他們於2023年2月24至25日，在港預期一名叫「Alex」的男子，可能涉法律程序或執法機構的調查，串謀女子「Ivy」作出妨礙司法公正傾向的作為，即助「Alex」緊急及秘密地，經非由入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

辯方稱會針對「有沒有串謀」，及「是否知情」兩個方向作抗辯，潘巧賢亦會爭議口頭招認及錄影會面內容。

控方指毋須證明「Alex」即鄺港智

高級檢控官林曉敏指出，控方只要證明兩被告曾幫一名叫「Alex」的男子，緊急及秘密地非經由入境事務處管理的出入境管制站離開香港，控罪已經成立，毋須證明「Alex」是否鄺港智。

蔡天鳳於2023年2月21日失踪，警方在同月23日開始調查，並在翌日通緝其前夫鄺港智。（互聯網）

蔡天鳳的前夫鄺港智在東涌碼頭被捕時，被發現其手機內有多條錄音訊息，包括有一把女聲提及：「對方」稱可用「船P」為由租船。（網上圖片)

蔡天鳳案揭發後警方通緝鄺港智

承認事實指出，林及潘為香港居民，均無刑事定罪紀錄。2023年2月21日警方接報女子蔡天鳳失蹤，於是展開調查，並於同月拘捕其前夫的胞兄鄺港傑，其父鄺球及其母李瑞香，以及通緝其前夫鄺港智，鄺港智其後在東涌碼頭被捕。警方撿取兩人的電話及訊息紀錄作呈堂證物。首被告林舜被捕時聲稱：「唔關我事架，係我個朋友 Irene Pun 介紹單生意比我，我都唔知咩事，而且最後都無租到船俾嗰個人。」

女聲在訊息問是否好嚴重的事

庭上播放在鄺港智手機內，一名女子與機主的錄音訊息，該女子說：「呢個鐘數問就可以問，但係無一個覆我⋯⋯佢問你係咪好嚴重嗰啲事，如果小事無問題，但如果好嚴重佢驚佢會累到另一邊⋯⋯如果你得閒可唔可以打俾我，我真係好擔心你，好忐忑不安，你可唔可以好好同我傾下？」該女聲又說到：對方說在港以「船P」為由租用船隻，在中間海域會有澳門船接應。

另有訊息提及有間3萬元不經海關

此外，鄺的電話內的微信應用程式中，有一個群組，該群組由一個名為「lou（兩隻兔子）」的帳號，邀請「Irene Pun」、「Henry林舜」及機主加入的群組，先由一名女子說：「阿舜，Irene呀，我朋友問係咪可以即刻出發，如果係去邊度搵你？」然後再有女聲問：「佢話有間唔經海關ok，30000蚊，不過要過左數先⋯⋯」女聲其後再指出：「不過佢話唔要現金，叫你過數落呢個account⋯⋯要有入數紙先可以同嗰面講。」

警於2月24日通緝鄺港智

案發時駐守西九龍重案組的警察梁志康作供，警方於2023年2月23日就蔡天鳳的失蹤展開調查，並把失蹤人口的消息放到失蹤人口網站，同月24日，蔡的殘肢被發現，鄺港傑、鄺球及鄺母被拘捕，鄺港智則被通緝及搜查，與此同時案件被香港傳媒廣泛報道。

辯方質疑無綫新聞晚上才報道事件

辯方盤問指，梁的口供中曾提及他中午左右在無綫新聞看到有關蔡天鳳案的報道，惟上述機構的新聞報道，最早於晚上10時許才首次報道此案。梁供稱，他知道此案在當天開始被香港傳媒廣泛報道，但無法肯定開始被報道的確實時間。

接指令至拘捕鄺只花約1小時

警察林津供稱，他案發時駐守西九龍總區重案組，2024年2月25日，他在東涌新發展碼頭入口處拘捕鄺港智，鄺的身份證顯示其英文名為Alex。他稱當日由接到指令到成功拘捕，只花約1小時，無法確認警方是否不想打草驚蛇而未發放消息。

女警劉穎恩稱她負責與中國警方交接第二被告潘巧賢。(陳蓉攝)

潘被捕稱Ivy話要幫Alex著草去澳門

女警劉穎恩作供，她負責與中國警方交接第二被告潘巧賢，她確認潘的身份後，將其身份證交給入境人員辦入境手續，到達深圳灣港方口岸時曾對潘進行警誡，潘說：「Ivy話幫Alex著草去澳門，所以我先幫佢搵林舜。」警員在記事冊上記下有相關對話，即：「Ivy話Alex要著草去澳門，所以我先幫佢搵lam shun」，旁邊有潘的簽名。劉稱簽名前潘無作出任何投訴。

案件編號：KCCC1111/2024