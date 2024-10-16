蔡天鳳案｜疑助涉案人潛逃男子　稱因律師費花光積蓄　案再押後

名媛蔡天鳳被肢解殺害後，兩名男女涉嫌協助與案有關人士潛逃，同被控1項串謀意圖妨害司法公正罪，案件今（16日）再於九龍城裁判法院提訊。男被告林舜稱因本案所花的律師費已耗盡積蓄，想轉用當值律師，署理主任裁判官高偉雄卻指林3度換律師，案件一再押後對同案女被告亦不公平，最後把林的案押後至下周二(22日)再提訊，以看林是否獲當值律師服務。兩名被告的案件則押後至12月4日作審前覆核，兩人准繼續保釋。



男被告林舜稱因律師費花盡積蓄，想看能否轉用當值律師服務，案件因而要再押後。（資料圖片）

控方透露女被告潘巧賢(右)的律師已簽妥承認事實，案件將押後至12月4日再審前覆核。(資料圖片)

涉協助「Alex」緊急及秘密地離港

男被告為林舜（42歲，遊艇公司職員），及潘巧賢（30歲，無業），兩人同被控一項串謀妨害司法公正罪，指他們於2023年2月24日至2月25日，在香港預期一個名為「Alex」的男子有可能有相關的法律程序進行，或由執法機構進行而可能引致相關的法律程序的調查，串謀一名為「Ivy」的女子，協助「Alex」緊急及秘密地非經由入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

潘的律師已簽妥承認事實

林舜今早沒有律師代表，控方甫開庭表示已與潘巧賢的律師簽妥承認事實，林舜原有律師代表，但林昨日才稱他會自己行事，控方須與林商議承認事實。署理主任裁判官高偉雄遂押後讓雙方處理。

林稱聘私人律師洗嘥啲錢

再開庭後，林稱早前由家人為他聘私人律師，現在已「洗嘥啲錢」，問可否申請當值律師服務。高官其後兩度押後案件讓林與當值律師聯絡，看林能否通過入息審查。

官指林已3次更換律師樓

高官指林已更換3所律師樓，斥林：「洗嘥啲錢係你自己問題。」林隨即哽咽稱是：「第一次發生呢啲事。」透露其父母是長期病患者，家中已耗盡積蓄，他不知道可以申請當值律師服務。高官指潘因林須押後同須支付律師費，指林對潘很不公平。

高官最後稱無可奈何地再押後案件，並要林在10月22日再訊時，澄清是否獲當值律師服務；而林及潘的案件則押後至12月4日作審前覆核，兩人續准保釋。

案件編號：KCCC1111/2024

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月被揭發疑遭肢解，案件震驚各界。（IG：@xxabbyc）

蔡天鳳的人際網絡很廣。（IG/@deborahhung）