蔡天鳳案｜男子涉助前夫安排快艇至澳門被控　准以5萬元保釋候訊

名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，涉嫌曾助死者前夫鄺港智潛逃的遊艇公司職員，被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，該職員今（6日）被押解至九龍城法院提堂。裁判官按控方申請，將案押後至5月8日再訊，以待警方作進一步調查。被告准以5萬港元保釋，期間不得離港，須居於報稱地址，每星期到警署報道兩次，並須交出所有旅遊證件及領取續期護照的收據。



控罪指為鄺港智安排遊艇往澳門

被告林舜（41歲，遊艇公司職員），被控於2023年2月24日，在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而林舜知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺乘遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

前夫一家4口同樣5月8日再提訊

另死者蔡天鳳的前夫鄺港智、前大伯鄺港傑、前家翁鄺球、前家姑李瑞香在另案中，除李瑞香被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪外，另外3人均被控一項謀殺罪，同於5月8日再訊。

案件編號：KCCC 640/2023

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Abby與老公及四名子女：

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