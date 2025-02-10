大熊貓BB｜珍藏八達通明起APP開放預售$108　手機動畫版會場限定

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於下周日（16日）與公眾見面。八達通聯同海洋公園推出大熊貓珍藏八達通卡，成人小童同價售108元，由明早10時正（11日）起，可在八達通APP優先預訂。至於大熊貓手機八達通卡面，則限海洋公園入場觀眾免費下載，大熊貓迷可在2月15日至5月14日期間，到場館掃瞄二維碼下載大熊貓BB的可愛卡面動畫。



成人版及小童版一律定價$108 周二早上10正APP優先預訂

八達通今日公布，聯同海洋公園推出「大熊貓珍藏版八達通」，分為成人版及小童版，卡上印有6隻大熊貓的可愛模樣，定價為108元，不設按金及儲值額。

大熊貓迷由明早10時正起，可在八達通APP優先預訂，截止時間為2月24日下午5時正。其後海洋公園禮品店將於今年4月底再公開發售。

大熊貓手機八達通卡面只限海洋公園觀眾下載

除了實體卡外，八達通並推出大熊貓手機八達通卡面，不過只限海洋公園入場觀眾下載。其中大熊貓安安及可可的手機八達通卡面動畫，由即日起至3月17日，在「香港賽馬會四川奇珍館」開放免費下載。

至於大熊貓樂樂、盈盈、家姐及細佬的手機八達通卡面動畫，由2月15日至5月14日，在「大熊貓之旅」開放免費下載。

▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼



先安裝八達通APP 方可下載大熊貓卡面動畫

不過大熊貓迷要注意，手機必須安裝八達通APP，並登記成為用戶，方可掃瞄場館內的二維碼，再下載大熊貓卡面動畫。用戶成功下載卡面後，每次用手機八達通付款時，可愛的大熊貓動畫將伴隨「嘟」一聲出現在螢幕上。