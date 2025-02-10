大熊貓BB｜家姐爬高擒低無難道　細佬好奇寶寶探索竹葉味道

大熊貓龍鳳胎將於2月16日與公眾見面。在此之前，海洋公園繼續透過社交平台發布他們的日常片段，在周日（9日）的畫面中，可見家姐閒時愛爬高擒低，即使無樹可爬，鐵閘都可以用來練習。與此同時，細佬則好奇寶寶上身，坐在一旁探索竹葉味道。



香港大熊貓官方專頁

海洋公園周日發布「後場實錄」片段，指家姐爬高擒低無難度，而細佬則抓著一大批竹葉嘗試竹葉的味道，不知牠是否喜歡。但龍鳳胎目前仍在吃奶階段，細佬要食竹葉還是得等大一點。

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家姐落力挑戰盪鞦韆 細佬輕鬆寫意

而前一天（8日）的日常片段顯示，家姐細佬一齊學玩盪鞦韆。繼騎木馬同瀡滑梯之後，家姐一如既往落力地玩，以短短的手仔腳仔，努力地爬上鞦韆，即使失敗也拒絕放棄。園方形容，家姐的「熊生」態度是「Climb hard, Play hard」。至於細佬則是爬上鞦韆後，隨即非常寫意地趴下，反映「想點玩就點玩」。