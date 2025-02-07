大熊貓BB｜家姐睡醒爬樹落地小腿卡住懸空　細佬愛捐窿捐罅｜有片

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於2月16日與公眾見面。海洋公園今日（7日）再邀請傳媒探望兩姊弟，牠們初時仍在樹枝上熟睡，其後猶如心有靈犀，突然一同張開眼睛爬樹返回地面。家姐一度卡在樹椏之間進退兩難，兩條小短腿懸在半空，未能觸及地面，花了約1分半鐘，成功返回地面。



家姐（上）的爬樹技巧較高超，貼心讓座給細佬（下）睡覺。（歐陽德浩攝）

兩姐弟心有靈犀同時間睡醒

大熊貓盈盈於去年8月15日誕下一對龍鳳胎，兩姊妹將於2月16日與公眾見面。海洋公園昨日邀請傳媒探望兩隻大熊貓BB，惟兩姐弟起床後立即玩耍，消耗體力，因此當傳媒到訪的30分鐘期間，牠們一直在樹上睡覺，只露出可愛的小屁股，在場傳媒只能遺憾折返。

事隔一日，傳媒今早再度探訪兩隻大熊貓BB，牠們初時仍在樹上酣睡，偶爾打呵欠和轉換睡姿。其後兩姐弟或已休息充足，猶如心有靈犀，突然一同張開眼睛，如平時般打打鬧鬧，變得活躍。

數日前方敢於爬樹 細佬較膽小謹慎

家姐的爬樹技巧較高超，貼心讓座給細佬，選擇睡在較高的樹枝上。細佬睡醒後輕鬆落地，家姐落地的難度更高，途中更卡在樹椏之間進退兩難，兩條小短腿懸空，未能觸及地面。在護理員的鼓勵下，家姐花了約1分半鐘，成功返回地面。

據了解，大熊貓BB的成長速度迅速，兩姐弟上周只能仰望樹枝，對爬樹仍然無能為力。直至數日前牠們開始敢於賞試，而家姐天性具備探索精神，一馬當先。細佬則較為膽小、謹慎，在護理員的協助下，才敢踏出第一步。

細佬愛捐窿捐罅 打卡需要一點運氣

當家姐在努力挑戰的時候，細佬突然消失在視野中。原來牠數日前發現一個遠離觀眾的洞穴後，便經常竄入洞中玩樂。即使護理員在旁取出球狀玩具，也未能成功誘使牠離開。計劃探望兩姐弟的市民要注意，想拍下細佬的可愛照片並不容易，或需要一點運氣。