全港去年有約9.4萬宗罪案按年升5%　近半是騙案　假冒客服佔最多

立法會保安事務委員會今日（11日）召開特別會議，由警務處處長蕭澤頤簡介2024年香港治安情況。他指，2024年全港共有約94,000宗罪案，較2023年微升5％，當中有近半是騙案，最多的是假冒客服的電話騙案。另外，蕭澤頤指目前尚有9名港人在緬甸或柬埔寨詐騙園區，未能回港。



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蕭澤頤指，在約94,000宗罪案中，有約44,000宗是騙案，佔比近半；對比2023年的40,000宗騙案，亦增加近1成，涉及91.5億騙款，破案率只有10.6％。當中，有近7成是假冒客服的電話騙案，單月最多更有1,100宗。

不過，網上情騙則比2023年下跌18％。蕭澤頤指，警方已和通訊局合作，擴大可疑帳號警示；警方亦曾和內地、馬來西亞和新加坡的執法機關展開聯合行動，拘捕過約290名騙徒。

港人被誘騙至緬甸詐騙園區引起社會關注。蕭澤頤指，保安局一共收到28宗求助，其中19人已返港，目前尚有9人未能回港。

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太空油犯罪上升 年紀最細被捕人僅12歲

青少年涉及嚴重毒品的罪案持續下跌，過去3年錄70％大跌幅。可是，去年涉及太空油的罪案卻明顯上升，最小的被捕人只有12歲。蕭澤頤指，警方將應用太空油快速檢測試紙，加上太空油相關法例將生效，相信可有效打擊相關犯罪。

蕭澤頤亦指，2024年4月起，警方於各區裝閉路電視，目前已裝了615組。截至去年年尾，閉路電視已協助偵破120宗案件，包括兇殺、行劫等。警方目標在今年內完成閉路電視的首階段安裝，約有2,100組。

另外，去年的內地旅客罪犯比2023年增加613人，上升了36.9%。蕭澤頤指，這是因爲內地旅客隨着「一簽多行」的實施而大幅上升，但其實內地旅客只佔所有罪犯的0.006%，大部分均涉詐騙。警方已制訂針對內地旅客的黑名單。