詐騙｜蕭澤頤：加密幣騙案常始於網戀　假官員來電沒索錢亦應收線

警務處處長蕭澤頤今早（31日）表示，近期加密貨幣騙案增加，通常由網戀開始，提醒市民「冇咁大隻蛤乸隨街跳」。他又指如果市民收到假冒內地官員電話，即使對方沒索取金錢，亦應立即收線。至於不少內地留港大學生受騙，警方正密鑼緊鼓籌備，加強教育及宣傳，希望從「源頭堵截」。



警務處處長蕭澤頤於初三到車公廟視察，以及向市民拜年。（黃浩謙攝）

初三赤口，傳統不宜拜年，避免與人爭執，不少善信選擇赴車公廟拜神祈福，廟內實施人流管制措施。警務處處長蕭澤頤約10時半抵達，他認為廟內秩序井然。他又向市民拜年，祝願大家新一年身體健康、心想事成、財源廣進。

警務處處長蕭澤頤於初三到車公廟視察，以及向市民拜年。（黃浩謙攝）

蕭澤頤提到近兩個月投資騙案增多，多數涉及加密貨幣，多數由網戀開始。騙徒會先噓寒問暖「畀甜頭」，然後慫恿事主投資加密貨幣。他提醒市民「冇咁大隻蛤乸隨街跳」，呼籲切勿輕易相信。

他又指，近兩個月假冒內地官員騙案同樣增加。即使對方沒有索取金錢，市民亦應立即收聲。另外，警方留意到不少內地留港大學生墮入騙案，正密鑼緊鼓採取不同措施，希望從源頭堵截，加強教育及宣傳。

大批市民及遊客初三到車公廟拜祭。（黃浩謙攝）