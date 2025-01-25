元朗黑幫仇殺及7警涉洗黑錢　蕭澤頤：勢不兩立、對違紀零容忍

警務處處長蕭澤頤回應元朗日前發生的黑幫仇殺案時，強調打擊三合會和打擊暴力罪案是作為警務處長的首要行動：「與黑社會勢不兩立」。他又指，去年首11個月的暴力傷人罪案有三千三百一十三宗，較前年同期輕微下降幾個百分點；同期被捕三合會成員當中，四成是在警方的主動拘捕行動中被捕。至於再有警務人員因涉洗黑錢被捕，他則指對任何同事的違法違紀行為是「零容忍」，必定嚴肅處理：「一單也嫌多」。



蕭澤頤強調警方與三合會勢不兩立（香港警察FB直播）

蕭澤頤在警察學院結業會操後，被問及元朗近日發生的黑幫仇殺案時強調，打擊三合會和打擊暴力罪案是作為警務處長的首要行動：「與黑社會勢不兩立」。他又指去年首十一個月的暴力傷人案有三千三百一十三宗，較前年同期微減幾個百分點。他強強，警方不餘力打擊不法活動，也會切斷三合會的金錢資源，也有很多情報主導的行動，去年首十一個月被捕三合會成員中，有四成正是因警方的主動拘捕行動被捕。

灣仔警察總部。（陳浩然攝）

至於有七名警務人員近日因涉洗黑錢被捕，蕭澤頤強調，警隊對任何違法違紀行為一定嚴肅處理：「零容忍」！他重申，警隊對任何同事違法違紀定嚴肅處理。不過，他也指，違法違紀個案佔極少數：「但一單也嫌多」，香港警隊致力防罪滅罪，今時今日本港的低罪案率也是同事如力得來的成果。

另外，九龍灣一宗致命交通意，一名海關人員被捕。蕭澤頤指案件仍在調查及搜證中，適當時候會向律政司詢問意見。他指，香港是一個低罪案率城市，是得來不易的成果，除警察和其也紀律部長，也依靠市民幫助。他要求大家反思，若身身處任何罪案中，大家也期望市民不袖手旁觀見義勇為，但同時要顧及自身及其他在場人士安全。

警方本月中引進太空油試紙，保安局局長鄧𡛦強指已偵破兩宗案件拘捕兩人，蕭澤頤指，去年首十一個月有206人因太空油被捕，今年一月十八日開始用試紙，當發現可疑人士疑有太空油煙彈，警方會在合適情況下會用試紙。而下月14日當新修訂法例生效後，太空油正式列作品。他指，會再加強宣傳教育、尤其針對年輕人說明太空油的禍害。