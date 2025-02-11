預設醫療指示明年生效　醫專今季將推實務指引

「預設醫療指示」將在明年5月生效，意味着有精神能力的成年人，在遇上末期病等情況下，可在病情變差時拒絕接受維持生命的治療。香港醫學專科學院將在今年第一季推出最佳實務指引，涵蓋「指示」的法律框架、標準表格等，幫助醫生了解其在制定、拒絕及執行預設醫療指示的角色。



醫專指，將會舉辦3場研討會，讓醫生和公眾進一步掌握「預設醫療指示」的應用。



最佳實務指引會加入案例和場景

醫專將推出的「最佳實務指引」，將由法律框架、紙本和醫健通的使用、居所離世、保障治療提供者等範疇，向醫生闡述「預設醫療指示」的應用情況和實務操作。

醫專專業及道德倫理委員會的「預設醫療指示專責小組」召集人謝文華表示，預設醫療指示目的是避免病人在無法作出決定時，家屬會因此有爭議，因此最佳實務指引亦會加入案例和場景等，協助醫生與病人及家屬一同商量預設照顧計劃，包括何時執行預設醫療指示、由誰進行等。

謝文華表示，預設醫療指示目的是避免病人在無法作出決定時，家屬會因此有爭議。（醫管局圖片）

建議病人將電子副本上傳至醫健通

謝文華又建議病人在簽署紙本「指示」後，將其電子副本上傳至醫健通，以便醫生在病人遺失紙本文本時查證。她指，「指示」未來將推出電子版，建議病人之後直接用電子版簽署。對於有簽署「指示」的病人，醫健通和醫管局的臨床醫療資訊管理系統會以紅色旗幟標示，而系統會每小時同步一次。

政府去年11月刊憲《維持生命治療的預作決定條例》，意味有精神能力的成年人在末期病、持續植物人狀况或不可逆轉的昏迷等，或其他晚期不可逆轉的壽命受限疾病等特定條件，可應用「預設醫療指示」。該指示讓他們可以選擇在病情轉差時，拒絕維持生命的治療，如化療和心肺復甦術等。