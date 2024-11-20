「預設醫療指示」草案三讀通過　盧寵茂：預留18個月過渡期

立法會今日（20日）三讀通過賦權病患定下「預設醫療指示」的《維持生命治療的預作決定條例草案》。醫務衞生局局長盧寵茂稱會預留18個月過渡期，供醫療機構及相關團體更新指引，並培訓前線人員，而政府也會加強生死教育，加深公眾對晚期照顧的認識。



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過渡期18個月 供醫療機構更新指引

盧寵茂表示，坊間存在誤會，「預設醫療指示」等同於安樂死，屬主動結束生命。他強調「預設醫療指示」與安樂死截然不同，是病人在生命晚期、或者陷入持續性植物人狀態時，根據「預設醫療指示」拒絕維持生命的治療，可避免延長病人痛苦。

盧寵茂建議條例草案通過後，預留18個月的過渡期，讓醫療機構及相關團體有充足時間更新指引，並在過渡期內為前線人員提供必要培訓。盧寵茂指，政府也將會同各持份者聯合推展工作，深化生死教育，加強公眾對晚期照顧的認識。

醫務衞生局長盧寵茂。（資料圖片/梁鵬威攝）

盧寵茂：將修例消除急救人員遵從指示的障礙

現時《消防條例》第九十五章規定，消防處人員包括救護員，必須協助任何看似需要迅速或立即接受醫療護理的人，令他復甦或維持生命。《維持生命治療的預作決定條例草案》委員會副主席林素蔚指，上述條例與「預設醫療指示」的不作搶救行為矛盾。盧寵茂表示，會修訂《消防條例》第九十五章及《精神健康條例》第一百三十六章，以消除緊急救援人員遵從「預設醫療指示」的法律障礙。

三讀通過《2024年廢物處置（修訂）條例草案》

立法會今日亦三讀通過《2024年廢物處置（修訂）條例草案》。香港與內地將同步自明年1月1日開始，所有電器和電子產品的廢物納入《巴塞爾公約》的規管範圍，電器和電子廢物輸入和輸出香港，均需環保署署長發出的許可證。

對於有議員擔憂電子廢物會激增，環境及生態局局長謝展寰表示，修訂條例只會限制電子廢物的進出口，不會影響市民正常生活。環保署將以明年1月1日至6月30日作為適應期，酌情處理違規個案。