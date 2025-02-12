49大熊貓家族立體郵筒將偏布港九新界　於銅鑼灣及南區率先亮相

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎家姐和細佬將於周日（16日）正式與公眾見面。文體旅局、旅發局與香港郵政合作，設計49個大熊貓家族立體郵筒，將偏布港九新界。首5個郵筒會在銅鑼灣及南區登場，其餘至三月初內陸續放置。



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「召集世界好友暢遊香港」大熊貓活動迎來新一輪宣傳，除了尖沙咀及銅鑼灣一系列廣告，旅發局、海洋公園及港鐵再度合作，在海洋公園站、部份主題列車、機場快綫車站及金鐘站等主要車站，增添新的大熊貓寶寶裝飾。香港國際機場、尖沙咀天星碼頭、各區巴士站和九龍旅發局旅客諮詢中心，亦能看到大熊貓身影。

文體旅局、旅發局與香港郵政合作，設計49個大熊貓家族立體郵筒。（旅發局圖片）

首5個銅鑼灣及南區登場 三月初內陸續放置

當局亦與香港郵政合作，設計49個大熊貓家族立體郵筒，將偏布港九新界。首5個郵筒會在銅鑼灣及南區登場，其餘至三月初內陸續放置。家姐和細佬以3D打印，坐在供郵差暫存郵袋的郵筒上，家姐拿著軟雪糕，細佬手持相機，為姐姐拍照打卡。郵筒身上亦展出別具本地特色的地方及活動。

另外，喜愛大熊貓的香港「女飛魚」何詩蓓，早前亦到海洋公園探訪一眾大熊貓，和護理員交流熊貓知識，邀請大家前來探訪。