大熊貓BB周日亮相｜龐建貽稱將辦包場及高級團賞「家姐」「細佬」

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB即將迎來半歲生日，周日（16日）正式與公眾見面，周六（15日）即半歲生日當日亦會有大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式。海洋公園主席龐建貽今日（11日）指，目前仍在規劃最佳人流管理方式，特別是大熊貓龍鳳胎BB首次亮相期間，目標是盡可能讓最多遊客看到雙胞胎，但他建議訪客在平日或非高峰時間到訪。

龐建貽又指，海洋公園網站從周日開始有雙胞胎直播，形容是對粉絲的安慰（a consolation for fans）。他又透露，園方將推出包場安排和高級團（premium tours ），讓市民及遊客能在海洋公園每日早上10時正式開放前，觀賞一對龍鳳胎，以增加與大熊貓相關的園方收入。



香港大熊貓官方專頁

根據海洋公園日前發布的「後場實錄」片段，指家姐爬高擒低無難度，而細佬則抓著一大批竹葉嘗試竹葉的味道，不知牠是否喜歡。但龍鳳胎目前仍在吃奶階段，細佬要食竹葉還是得等大一點。

海洋公園主席龐建貽（中）今日（11日）指，目前仍在規劃最佳的人流管理方式，特別是大熊貓龍鳳胎BB首次亮相期間。（資料圖片）

考慮分階段修建大熊貓博物館

一對港產大熊貓龍鳳胎星期日將正式與公眾見面，龐建貽今在《南華早報》稱，海洋公園計劃修建大熊貓博物館，提升市民對大熊貓興趣，預計熊貓博物館會分階段興建。

龐建貽指，香港自1999年起有大熊貓落戶，有很多故事可說，大熊貓博物館將展出很多展品，包括有關照顧大熊貓嬰兒的信件，亦會興建演講廳，可舉行關於保育大熊貓的大型國際會議。

建議訪客平日或非高峰時間到訪 周日起海洋公園網站有雙胞胎直播

至於周日安排，龐建貽稱仍在考慮人流管理方式，期望盡量安排最多訪客與龍鳳胎見面，同時建議訪客在平日或非高峰時間到訪。除了海洋公園網站周日開始有雙胞胎直播，形容是對粉絲的安慰外，他又指，園方將推出「包場」安排和高級團，在公園早上10時正式開放前，觀賞一對大熊貓龍鳳胎，以增加園方收入。