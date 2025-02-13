女教師涉駕Tesla撞傷5歲女童　擬認危駕自願放棄保釋　還押候訊

女教師涉在觀塘駕駛Tesla時危險駕駛，令1名5歲女童及1名女子重傷，案件原定今（13日）在荃灣法院(暫代區域法院)答辯，惟暫委法官韋漢熙提出修訂控罪，把案押後至3月6日才聽取答辯，以索取律政司法律意見。女被告擬認罪，她放棄保釋，還押候判。



女被告被控兩項危駕罪

女被告姚雨恩（30歲，教師）被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害及一項危險駕駛，指她於2024年1月29日，在觀塘協和街與月華街交界，在道路上危險駕駛1輛私家車，引致周璵綾及楊乾芬身體受嚴重傷害。

涉事Tesla事後被拖走調查。

涉事Tesla事後被拖走調查。

官認為兩罪涉同一案建議律政司修訂

女被告原準備認罪，但暫委法官韋漢熙認為，被告現時面對的兩條控罪，均涉及同一案，第一項控罪中已包括危險駕駛，案情亦無分開兩條控罪處理，建議律政司修訂控罪。

案件編號：DCCC951/2024