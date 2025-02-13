大熊貓BB｜園方擬每日辦40人貴賓團准開園前進館　半小時收$1500

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於下周日（16日）與公眾見面。有傳媒報道，海洋公園主席龐建貽今日（13日）表示，由於大熊貓BB尚幼，需時飲奶及接受檢查或訓練，故初期每日安排亮相5小時，時間為早上10時至下午3時。園方將安排流水式進場，觀眾毋須預先取籌，預料每人可停留約5分鐘。

龐建貽透露，考慮到部份觀眾的需要，將每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名。團友將安排於早上9時半進館，即共有半小時打卡，每人收費1,500元。



▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼



大熊貓BB需時飲奶 初期每早10時至下午3時與公眾見面

大熊貓BB茁壯成長，海洋公園將在本周六舉行亮相儀式，再於周日開放予公眾見面。海洋公園主席龐建貽表示，由於家姐細佬年紀尚小（相當於人類1.5歲），需要預留時間讓母親盈盈餵奶，奶爸奶媽亦要為大熊貓檢查及訓練等，故初期每日安排亮相5小時，時間為早上10時正至下午3時正。

▼大熊貓安安、可可今月初（12月8日）與公眾見面▼



+ 12

安排流水式進場 料觀眾每人可停留約5分鐘

去年中央贈港的大熊貓安安可可，由於公眾反應熱烈，海洋公園實施人流管制，每15分鐘向觀眾派籌，每人最多進場探訪10分鐘，家姐細佬的安排又是如何？龐建貽透露，將安排流水式進場，觀眾毋須預先取籌，預計觀眾每人可停留約5分鐘，相信有足夠時間打卡。

龐建貽呼籲市民可在平日到場並保持忍讓︰「明白到好多人想嚟睇，大家知道啦，大熊貓寶寶始終會繼續喺香港，所以希望可以喺不同嘅日子，唔需要一定係周末，大家可以嚟到海洋公園同大熊貓寶寶見面。」

海洋公園主席龐建貽透露，將每日舉辦限定一場的貴賓團探訪大熊貓BB，每人收費1,500元。（資料圖片／夏家朗攝）

每日舉辦限定一場的貴賓團 名額40名

不過對一眾契爸契媽而言，探訪時間5分鐘可能不夠。龐建貽考慮到部份觀眾的需要，擬每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名，屆時團友將安排在早上9時15分登記，並在9時半進館，即共有半小時打卡，每人收費1,500元。

海洋公園又準備每日數個時段網上直播家姐細佬的生活，或加裝鏡頭多角度拍攝，以便大熊貓迷日以繼夜觀察牠們的成長過程。

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於下周日（16日）與公眾見面。根據有傳媒報道，海洋公園主席龐建貽今日（13日）表示，由於大熊貓BB尚幼，需時飲奶及接受檢查或訓練，故初期每日安排亮相5小時，時間為早上10時正至下午3時正。園方將安排流水式進場，觀眾毋須預先取籌，預料每人可停留約5分鐘。



龐建貽透露，考慮到部份觀眾的需要，將每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名，准許在開園前進館，每人收費1,500元。



▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼



大熊貓BB需時飲奶 初期每早10時至下午3時與公眾見面

大熊貓BB茁壯成長，海洋公園將在本周六舉行亮相儀式，再於周日開放予公眾見面。海洋公園主席龐建貽表示，由於家姐細佬年紀尚小（相當於人類1.5歲），需要預留時間讓母親盈盈餵奶，奶爸奶媽亦要為大熊貓檢查及訓練等，故初期每日安排亮相5小時，時間為早上10時正至下午3時正。

▼大熊貓安安、可可今月初（12月8日）與公眾見面▼



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安排流水式進場 料觀眾每人可停留約5分鐘

去年中央贈港的大熊貓安安可可，由於公眾反應熱烈，海洋公園實施人流管制，每15分鐘向觀眾派籌，每人最多進場探訪10分鐘，家姐細佬的安排又是如何？龐建貽透露，將安排流水式進場，觀眾毋須預先取籌，預計觀眾每人可停留約5分鐘，相信有足夠時間打卡。

龐建貽呼籲市民可在平日到場並保持忍讓︰「明白到好多人想嚟睇，大家知道啦，大熊貓寶寶始終會繼續喺香港，所以希望可以喺不同嘅日子，唔需要一定係周末，大家可以嚟到海洋公園同大熊貓寶寶見面。」

海洋公園主席龐建貽透露，將每日舉辦限定一場的貴賓團探訪大熊貓BB，每人收費1,500元。（資料圖片／夏家朗攝）

每日舉辦限定一場的貴賓團 名額40名

不過對一眾契爸契媽而言，探訪時間5分鐘可能不夠。龐建貽考慮到部份觀眾的需要，將每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名，准許在開園前進館，每人收費1,500元。海洋公園又準備每日數個時段網上直播家姐細佬的生活，或加裝鏡頭多角度拍攝，以便大熊貓迷日以繼夜觀察牠們的成長過程。