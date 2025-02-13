大熊貓BB｜龍鳳胎偕爸媽出燈謎　祝市民元宵節快樂

周三（2月12日）為正月十五元宵節，海洋公園除透過社交平台祝市民元宵節快樂、花好月圓，還派幾隻大熊貓出題與市民玩猜燈謎，讓大家一同腦「FUN」急轉彎。



香港大熊貓官方專頁

圖為2025年2月12日，海洋公園派幾隻大熊貓出題與市民玩猜燈謎，祝市民元宵節快樂。（海洋公園IG圖片）

在元宵佳節，海洋公園為大熊貓龍鳳胎的照片，配上心型相框向市民祝願，並由龍鳳胎一家4口，以及去年由中央贈港的大熊貓「安安」，分別出題及提供貼士。同於去年由中央贈港的大熊貓「可可」也有亮相，鼓勵市民在網頁留下答案。

圖為2025年2月12日，海洋公園派幾隻大熊貓出題與市民玩猜燈謎，祝市民元宵節快樂。（海洋公園IG圖片）

由家姐及細佬坐在鞦韆上提出的燈謎，題目為：「有山又有水，精彩好玩盡在南區！」龍鳳胎指貼士為「答案係4個字」。

由龍鳳胎爸爸「樂樂」咬住竹葉提出的題目難度增加，題目為：「有一種食物好似我個名咁，成日都咁開心！（猜一4字成語）」惟恐市民答不出答案，龍鳳胎媽媽「盈盈」出動提供貼士：「其中一個字與樂樂手上嘅嘢有關！」

大熊貓「安安」 提出的題目最難，題目為：「竹葉邊個部份最輕鬆最Chill？（猜一人名）」。

雖然海洋公園其後揭曉答案，只顯示燈謎一的答案為：海洋公園；燈謎二的答案是：知足常樂 （枝竹常樂的諧音）。但不少網民也估出燈謎三的答案，認為是「葉德嫻」。