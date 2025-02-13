求心︱B女祈祈求心未果　心臟僅餘兩成功能　父：相信大愛會降臨

醫管局去年10月曾發出緊急呼籲，希望為女嬰祈祈（Whitney）尋覓合適心臟移植，可惜一直未有合適捐贈者。當局今日（13日）再作呼籲，指祈祈心臟衰竭約剩餘兩成功能，心臟移植是唯一能延續生命方案，並須盡快進行，否則很大機會出現腦出血、中風等嚴重併發症。醫管局指合適捐贈者的血型不限，體重則需符7至22公斤。祈祈的父親呼籲：「好感恩祈祈咁細個但都好堅強......喺呢五個月佢好唔容易捱過得到，佢𠵱家每一日都好鍾意對住照顧佢嘅醫護人員，對住我哋笑......我哋好希望祈祈可以遇到奇蹟，可以遇到一個合適移植嘅心臟，我哋相信呢個大愛會降臨。」



7個月大女嬰祈祈（Whitney）確診擴張性心肌病變，心臟衰竭，大約剩餘兩成功能，急需心臟移植。（醫管局提供）

已入輪候名單超過四個月 為同體型病人的首位

祈祈現時7個月，血型為B+，體重7公斤。她已確診擴張性心肌病變（dilated cardiomyopathy），心臟衰竭至約剩餘兩成功能，更已完全依賴雙心室輔助器（biventricular assist device）支援心臟循環功能以維持生命。

她在2024年9月14日出現心源性休克（cardiogenic shock），由屯門醫院轉送香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況一直危殆，今年1月13日因導管位置感染，併發敗血症，並曾出現呼吸衰竭，昨日（12日）更再次出現細菌感染，並有呼吸困難，幸好目前清醒，但仍靠胃喉餵食。祈祈的個案已納入本地心臟移植輪候名單超過四個月，是同體型病人的首位。

對於女兒的情況，祈祈爸爸表示在這五個月，他們可以做的只是陪伴及留意女兒病況，而女兒現時很依賴儀器來維持生命，但有一定風險。他又形容祈祈在這段日子「好唔容易去捱得到」，但仍然比爸爸媽媽堅強，「好叻，好勇敢」，亦帶給他們很多勇氣去堅持。祈祈爸爸哽咽地說，希望祈祈可以遇到奇蹟，可以遇到一個合適移植的心臟，因為只有心臟移植才可令祈祈有康復的機會。

祈祈爸爸哽咽地說，希望祈祈可以遇到奇蹟，可以遇到一個合適移植的心臟，因為只有心臟移植才可令祈祈有康復的機會。（醫管局影片截圖）

醫管局表示，已通過相關程序向內地尋求幫助，由於符合捐贈條件的捐贈者罕見，暫時仍未覓得合適心臟作移植。當局又說，將繼續在本地積極搜尋合適的捐贈者；與此同時，當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望

當尋獲合適的心臟時，醫管局指將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。