求心｜3個月大B女祈祈心衰竭急換心　盧寵茂：已向國家衞健委求助

香港兒童醫院一名三個月大女嬰祈祈，上月出現心源性休克，確診擴張性心肌病變，接受肺動脈繃紮手術後病情惡化，現時因急性心臟衰竭，要依賴體外人工心肺維生，情況危殆，急需換心。



醫務衞生局局長盧寵茂指，當局已就祈祈的個案，向國家衞健委發信，請求援助，又指因法律法規上的限制，仍需時間研究與內地建立恆常器官移植互助機制，但目前公立醫院遇到一些緊急個案，醫護人員已會主動向病人及其家屬提出請求國家援助的可能性，當病人及家屬同意，相關機制會隨即啟動機制。



醫務衞生局局長盧寵茂指，現時大家均關注三個月大女嬰祈祈的情況，目前已向國家衞健委發信求助。他也重提2022年12月，當時4個月大女嬰芷希急需換心，兩地完成首宗跨境器官捐贈，就祈祈的情況，內地各部份也積極回應。

他續指，由於祈祈三個月大，捐贈者的體形要她相近，表明要找到合適的捐贈亦不容易，不過相信「14億人口，任何罕見病都變得唔罕見」，會靜待奇蹟出現。

▼2022年12月17日 4個月大女嬰芷希成功「換心」▼



就與內地建立恆常器官移植互助機制的進度，盧寵茂稱由於法律法規上有限制，仍然需要時間處理，但目前公立醫院遇到一些緊急個案，醫護人員不會再等病人提出要求，而是會主動向病人及其家屬提出請求國家援助的可能性，當病人及家屬同意，醫療人員會隨即啟動機制，向國家求助。