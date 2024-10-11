求心｜3個月大B女祈祈心衰竭命危須靠呼吸機　換心成唯一續命方案

醫管局今日（11日）發出緊急呼籲，指香港兒童醫院一名三個月大女嬰祈祈，上月出現心源性休克，確診擴張性心肌病變，接受肺動脈繃紮手術後病情惡化，現時要依賴體外人工心肺維生，情況十分危急，急需換心。醫管局指，合適捐贈者條件為6至18公斤重的嬰兒，血型首選B+或O+型，其他血型亦可接受，醫管局響應祈祈家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人心臟，延續大愛。



醫管局表示，祈祈上月中因食欲不振和嘔吐等，到博愛醫院急症室求診，之後轉送屯門醫院。同日出現心源性休克，並轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。

院方其後證實祈祈確診擴張性心肌病變，並於九月底，為祈祈進行肺動脈繃紮手術。惟手術數日後，祈祈病情惡化，要施行心肺復蘇法，院方為她接駁體外人工心肺維生至今，並需使用呼吸機及強心藥物。

醫管局表示，現時祈祈因急性心臟衰竭，情況危殆，急需換心，否則隨時會出現心律不正、出血、感染等併發症而有生命危險。

6至18公斤重嬰兒為合適捐贈者 血型首選B+或O+

醫管局又指，心臟移植是目前唯一能延續祈祈生命的方案，現時祈祈已納入心臟移植輪候名單，是同體型病人的首位。

醫管局指，合適捐贈者條件為6至18公斤重的嬰兒，血型首選B+或O+型，其他血型亦可接受，希望市民可考慮捐出離世親人心臟救人。

醫管局已向內地尋求幫助

醫管局又表示，鑑於祈祈的情況十分危急，醫管局除了積極在本地她尋找合適的心臟外，亦將盡快通過相關程序，向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植。

發言人強調，當尋獲合適的心臟時，醫管局將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。