提供篩檢優惠被指違專業操守 西醫梁家騮就醫委會決定上訴被駁回
撰文：朱棨新
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前醫學界立法會議員梁家騮醫生，在2016年透過Facebook等，宣傳早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃，並向公眾提供折扣價，被醫委會裁定違反專業操守。他向上訴庭提出上訴，指醫委會錯誤裁定其廣告屬「宣傳策略」，以及醫委會的裁定不當地限制梁的言論自由。上訴庭今(13日)頒下判辭，指醫生透過提供折扣價吸引病人，或會影響服務質素，因此專業守則禁止此類廣告。醫委會裁定梁的廣告屬「宣傳策略」，上訴庭認為裁定並無不妥，駁回梁的上訴，並頒令他需支付醫委會的訟費。
上訴人為梁家騮，答辯人為香港醫務委員會。
上訴人提出多項理據，包括醫委會錯誤裁定其廣告屬「宣傳策略」，以及醫委會的裁定不當地限制梁的言論自由。
廣告大增會令人視醫療服務是商業活動
上訴庭法官在判辭指，醫生的專業守則沒有明確禁止醫生提供折扣，但從整個專業守則考慮，禁止醫生向公眾提供折扣必然是守則的意圖。上訴庭指，讓公眾得知折扣價錢，而非一般價錢，不會為公眾帶來什麼好處，又指該些廣告大增，會令醫療服務被視為商業活動。
有可能令病人選擇不適合的服務
此外，醫生透過提供折扣價以吸引病人，或會影響服務質素，甚至「偷工減料」。法官續指，向病人提供折扣價，亦有可能令病人選擇不適合他們的醫療服務，因此守則禁止此類廣告。
超出教育公眾的目的
此外，梁的廣告列出原本的價格，再劃線刪掉它，顯示折扣價。上訴庭認為，醫委會有權把廣告視為「宣傳策略」，以招徠病人，認為其裁定錯誤並無不當。上訴庭認為，梁的廣告告知公眾可以折扣價進行篩檢，已超出教育公眾的目的。
醫委會限制合乎比例
就梁家騮指，醫委會的裁定不合比例地限制其言論自由。上訴庭認為，相關限制屬合乎比例。因此駁回梁的上訴，並頒令他需支付醫委會的訟費。
案件編號：CACV63/2023
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