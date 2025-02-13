提供篩檢優惠被指違專業操守　西醫梁家騮就醫委會決定上訴被駁回

前醫學界立法會議員梁家騮醫生，在2016年透過Facebook等，宣傳早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃，並向公眾提供折扣價，被醫委會裁定違反專業操守。他向上訴庭提出上訴，指醫委會錯誤裁定其廣告屬「宣傳策略」，以及醫委會的裁定不當地限制梁的言論自由。上訴庭今(13日)頒下判辭，指醫生透過提供折扣價吸引病人，或會影響服務質素，因此專業守則禁止此類廣告。醫委會裁定梁的廣告屬「宣傳策略」，上訴庭認為裁定並無不妥，駁回梁的上訴，並頒令他需支付醫委會的訟費。



上訴人為梁家騮，答辯人為香港醫務委員會。

梁家騮就醫委會裁決提上訴被駁回。（資料圖片）

上訴人提出多項理據，包括醫委會錯誤裁定其廣告屬「宣傳策略」，以及醫委會的裁定不當地限制梁的言論自由。

廣告大增會令人視醫療服務是商業活動

上訴庭法官在判辭指，醫生的專業守則沒有明確禁止醫生提供折扣，但從整個專業守則考慮，禁止醫生向公眾提供折扣必然是守則的意圖。上訴庭指，讓公眾得知折扣價錢，而非一般價錢，不會為公眾帶來什麼好處，又指該些廣告大增，會令醫療服務被視為商業活動。

有可能令病人選擇不適合的服務

此外，醫生透過提供折扣價以吸引病人，或會影響服務質素，甚至「偷工減料」。法官續指，向病人提供折扣價，亦有可能令病人選擇不適合他們的醫療服務，因此守則禁止此類廣告。

超出教育公眾的目的

此外，梁的廣告列出原本的價格，再劃線刪掉它，顯示折扣價。上訴庭認為，醫委會有權把廣告視為「宣傳策略」，以招徠病人，認為其裁定錯誤並無不當。上訴庭認為，梁的廣告告知公眾可以折扣價進行篩檢，已超出教育公眾的目的。

醫委會限制合乎比例

就梁家騮指，醫委會的裁定不合比例地限制其言論自由。上訴庭認為，相關限制屬合乎比例。因此駁回梁的上訴，並頒令他需支付醫委會的訟費。

案件編號：CACV63/2023