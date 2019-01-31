【天文台科普】農曆年干支交替始於立春定初一？一文看懂中國曆法

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

2018年2月4日立春，友人問：「今夕是何年？」我直覺地回答：「2018年是也」。原來嚴肅一問，背後目的是考考我對中國曆法以天干地支（簡稱干支）紀年的認識。同事黃偉光先生於早前通過《天氣隨筆》向市民介紹了「農曆年的干支交替」，大家可以到天文台網頁重溫。筆者在此摘錄重點，並附加一些相關內容。

天干有10個序號，由甲至癸；地支有12個，從子到亥。兩組各自循環排序，一天干配一地支，形成60個干支組合，以甲子為首，癸亥終結，每年賦予一組干支，60年一個循環。

中國以干支紀年已有二千多年歷史。一般情況下，現今社會都不太關注干支紀年的細節，但每次農曆新年將至，這事情都會成為華人圈中的一個熱門話題。以公曆2018年為例，二十四節氣中的立春在2月4日，而正月初一則在2月16日，究竟農曆年的干支是在立春抑或正月初一進行交替呢？

香港天文台作為香港編算曆法的官方機構，素以正月初一香港標準時間零時零分作為農曆年的干支交替時刻。（資料圖片）

香港天文台作為香港編算曆法的官方機構，素以正月初一香港標準時間零時零分作為農曆年的干支交替時刻。翻查歷史，早於《史記‧天官書》已有記載：「正月旦，王者歲首；立春日，四時之始也。」大意是正月初一是官方一年的首日，而立春為四季之始。

在此，略為介紹農曆系統之中年、月和節氣的關係。根據月球的盈虧，一個農曆月有29或30日，約相當於接連兩次新月或兩次滿月相隔的日數。這些規律屬於陰曆部份，即使沒有先進時計，老百姓也可以觀察月相的變化（即新月->上弦->滿月->下弦->新月）來計算日子。農曆年的週期比較複雜，一個平年有12個月，閏年則有13個月，多出的一個月稱為「閏月」。而二十四節氣則是按照地球環繞太陽公轉的規律所定，屬於陽曆部份，一個週期對應一個「回歸年」，並簡易地劃分了季節，以立春點為春季之首，為古代農耕和日常生活提供指引。明顯地，陰、陽曆兩部份沒有直接關聯，一個「回歸年」也比12個農曆月加起來長，但為了協調兩曆，農曆以冬至過後的第二個農曆月（不計閏月）的朔日為正月初一，即一年之首，並採用十九年七個閏月的安排。

百多年來，社會普遍採用公曆，官方鮮有就農曆標準作出詳細指引。坊間有很多按照各自需要與喜好而編印的曆書，例如部份星相命理愛好者，主張以過立春點為年份的干支交替，與官方曆法明顯不同。中國政府於2017年5月12日發布了標準文件《農曆的編算和頒行》，內裏提及農曆年的起始定義及其他編算法則，與香港天文台沿用的法則一致。為方便市民參考，天文台網頁已提供1901至2100年之間的公曆與農曆日期對照表，網址為https://www.hko.gov.hk/gts/time/conversionc.htm

原文：今夕是何年？

作者：香港天文台許大偉

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