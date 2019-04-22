【海外升學】父母盼入神科　男拔生偏愛創科　為考UCLA讀到爆瘡

若你於中學文憑試（DSE）考獲6科35分，在「神科」與「創科」；父母之言與自己的興趣之間，你會如何選擇？ 畢業於傳統名校拔萃男書院的馬洺鈺正正考獲如此佳績，自小在父母高要求下成長的他，高中時父母不斷敦促他用心讀書，冀他可到劍橋大學等英國名校升學，入讀頂級科目；然而，兒子志不在此，一心只想到赴美讀創科；雙方更一度因而爭執。 為說服父母，求學時期，他每晚只睡4小時「讀到爆曬瘡，有嚴重飛蚊症」，最後感動父母容讓他到美國加州大學洛杉磯分校踏上創科路，投奔夢想，卻令他更有感：「喺香港，你叻就（被人）妒忌，你渣就笑你……香港係迫緊自己，洛杉磯舒服好多，可以發掘更多自己興趣！」

根據「QS世界大學排名2019」，加州大學洛杉磯分校（UCLA）排全球第32名。（鄺曉斌攝）

馬洺鈺、與毛啟聰、何佩姍同為到美國升學港生，他們分別為加州大學洛杉磯分校（UCLA）香港同學會創作總監、主席以及文化總監；他們在洛杉磯接受《香港01》專訪，談及海外升學的狀況時均有感，讀書壓力與日常娛樂可互相平衡。

馬洺鈺目前在加州大學洛杉磯分校，修讀認知科學（Cognitive Science）二年級，專攻電腦科學、用戶體驗（UX）及人工智能（AI）等相關知識；創科夢之門打開，他期望日後能到矽谷的科技巨擎工作，例如到Google任職產品設計，便是其中一個目標。

然而，回望過去，路不易走，即使創科為世界趨勢，馬洺鈺亦曾面對父母的反對；為實現夢想，高中時期的他除應付日常課堂，放學後會參加DSE全科補習、劍擊訓練，回家後還會溫書及操練美國SAT考試。

發奮讀書卻患嚴重飛蚊症

連續三年高中時期，他每晚都會奮鬥至凌晨3時，然後早上7時起床上學，「嗰三年係成面都爆曬瘡，讀書讀到有嚴重飛蚊症。」

UCLA香港同學會主席毛啟聰（中）、文化總監何佩姍（左）及創作總監馬洺鈺（右）。（鄺曉斌攝）

有感香港讀書「逼緊自己」 選擇赴美更合適

壓力之大，換來疾病，但同樣換來父母認同，他們有感兒子辛勤，最終改變立場，不再堅持赴英升學的想法，允許兒子自由發揮，「佢哋開明咗，會好關心我喺呢邊點。」

事實上，馬洺鈺並非失意公開試，才往海外升學，他於DSE放榜後曾獲香港大學「神科」計量金融課程錄取，惟他不感興趣，他這樣形容香港的風氣：「你叻就（被人）妒忌，你渣就笑你。香港係逼緊自己，洛杉磯舒服好多，可以發掘更多自己興趣。」

馬洺鈺指，美國的大學校園，完全不用理會旁人的眼光，「UCLA好隨和，有啲人會一路行一路跳舞，做啲好傻嘅嘢都有……反而英國對於我嚟講係太保守，唔太適合自己。」

馬洺鈺形容香港的風氣：「你叻就（被人）妒忌，你渣就笑你。香港係迫緊自己，洛杉磯舒服好多，可以發掘更多自己興趣。」（鄺曉斌攝）

女生在港讀書壓力大 致情緒起伏

然而，並非每人的求學過程都是一帆風順。現時正就讀社會學三年級的何佩姍，在2014年DSE後，入讀港大專業進修學院（HKU SPACE）修畢社會學副學士，隨後再到洛杉磯的社區學院修畢兩年制課程，今年才正式銜接升讀UCLA的社會學三年級。

何佩姍說，自己並非名校出身，在備戰DSE及修讀副學士時，感到香港的競爭激烈，因而承受巨大壓力，導致她情緒起伏亦十分大：「有時係溫書溫到好夜返到屋企，見到阿媽煲咗碗湯放係檯面，然後就會不由自主咁喊。」

何佩姍很想在畢業後回港發展，但她直言：「喺香港我搵唔到自己嘅位置。」（鄺曉斌攝）

赴美讀書優點：校園環境好，讀書壓力與日常娛樂互相平衡；以學生利益為依歸，重視社會流動性，例如會詢問入學申請者是否家庭中的「第一代大學生」，作為其中一項考慮因素。 毛啟聰、何佩姍

赴美讀書以佔領運動作畢業論文

2014年香港佔領運動，何佩姍指當時曾與同學到金鐘參與，令其感受特別深，她在洛杉磯社區學院的畢業論文，便是與香港社會議題有關。然而，何佩姍很想在畢業後回港發展，但她直言：「喺香港我搵唔到自己嘅位置，香港唔太重視政策發展，我唔想做AO（政務主任）、EO（行政主任）或者幫辦（督察）。」

談及美國的學習環境，2014年已隨家人移民美國的毛啟聰說，美國的高等院校設靈活轉科制度，他曾於社區學院轉過兩次主修科目，最後鎖定地理系。

毛啟聰形容，UCLA強調多元文化，以及不同國籍學生共融，較難接觸美國本土學生。（鄺曉斌攝）

+ 3 + 2

赴美讀書缺點：UCLA強調多元文化，及與不同國籍學生共融，較難接觸美國本土學生；加州的社區學院較多華裔學生，同學之間依賴國語溝通，有礙增強自身英文溝通能力。 毛啟聰

毛啟聰又指，UCLA目前有200多名香港學生，香港同學會固定每年籌備迎新晚會、廣東歌歌唱比賽、飲茶活動，提供予香港學生參與，以紓解鄉愁。