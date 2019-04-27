【海外升學】政治行政系教授赴美執教30載：讀政治唔一定搞政治

近年不少家長安排子女往海外升學，一方面為增廣見聞，亦希望讓子女感受不同學習氣氛及社會環境。其中強調學術自由的美國的大學亦令學生趨之若騖，甚至早於30年前，已吸引中大政治及行政學系校友鄧穗欣定居發展，他在1989年加入南加州大學公共政策學院擔任助理教授，入職至今已近30年。 對比當年及新一代往海外升學心態，鄧穗欣認為如今基層出身大學生的競爭力消失，上流機會進一步減少；而當年往外國升學是主流選擇，事隔多年，他感慨，教學方面香港目標為本要「追數」；對家長而言，他認為大部分家長對「政治」存有戒心，導致有意選讀政治及行政學的學生卻步，但他認為：「喺美國讀政治(情況普遍)，唔一定係搞政治。」

中大政治及行政學系校友鄧穗欣1989年加入南加州大學（USC）公共政策學院擔任助理教授，入職至今已近30年。（鄺曉斌攝）

鄧穗欣於1982年及1984年，分別修畢香港中文大學政治及行政學系的學士及碩士課程。80年代大學畢業的鄧穗欣，在香港土生土長，中學時家住荃灣福來邨，每天需要到荃灣碼頭乘搭逾1小時船程的渡輪，到中環上學，「當年媽媽覺得荃灣係工廠區，想我接受好啲教育，所以送咗我過海返學。」

赴美進修30年 至今已為學院教授

或許中學時期已習慣長途跋涉，碩士畢業後的鄧穗欣決定，前往美國印第安納大學攻讀公共政策博士。1989年修畢後，他同年加入位於洛杉磯的南加州大學（USC）公共政策學院，任職公共行政學系助理教授，目前已升任為學院教授，兼任公共管治中心研究主任，想不到一去就是30年。如今為學術，鄧穗欣不時要穿梭洛杉磯及香港兩地，兩地的變化、發展，全看在眼內。

南加州大學（USC）校園內掛有香港特區區旗。（鄺曉斌攝）

選擇赴美因發展快 收生、國際聲譽進步

回想當年，鄧穗欣說，80年代到外國升學是主流選擇，因此自己亦成為了往外闖的其中一員。事實上，在1989年，母校中大政政系曾向鄧穗欣招手，但他最終仍是選擇南加州大學：「洛杉磯對中國人嚟講好舒服，有好多中菜食……而且USC發展得好快，收生、國際聲譽都一直進步。」

然而，對比現今的狀況，鄧穗欣表示據觀察、對比過往的香港，新一代基層出身大學生的競爭力消失，上流機會進一步減少。

此外，社會政治環境亦有不同。他認為，現時港人對政府不信任，因此港府提出任何政策，市民首先都是持不信任態度，「香港人應該實事求是（realistic），鞏固自身強項，唔一定要用脫離、不合作態度……民主同法治應該互相補足，但唔應該打破法治。」

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他認為，觀念甚至影響學生及家長升學意向，他指，香港社會近年泛政治化，大部分家長對「政治」存有戒心，導致有意選讀的學生卻步；然而美國修讀政治或公共行政十分普遍：「喺美國讀政治，唔一定係搞政治。」

鄧穗欣指，南加州大學（USC）在教學方面提供很大自由度，學術氣氛濃厚。（鄺曉斌攝）

慨嘆香港目標為本 要「追數」

至於教學情況，他指，南加州大學在教學方面提供很大自由度，學術氣氛濃厚，成為吸引鄧穗欣任職近30年的重要因素，他慨嘆：「香港啲大學就係目標為本，講求uantity（數量），即係要『追數』……美國啲大學你鍾意教到80歲都得，香港可能60歲就要你退休。」

根據大學排名機構QS（Quacquarelli Symonds）2019年世界大學排名，南加州大學排全球第115名；在《泰晤士高等教育》2019年世界大學排名中，獲評全球第66名，2019年美國大學排名為第17名。